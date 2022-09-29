Дели утверждает, что Армения закупила индийское оружие на 260 млн долларов

«В ближайшие месяцы Дели поставит в Армению крупную партию оружия индийского производства», - утверждает самое авторитетное англоязычное деловое издание Индии The Economic Times.

В статье под названием «Вооружая Армению» индийская газета утверждает, что среди поставляемых вооружений будут противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня Pinaka. По данным газеты, соглашение о закупке оружия между Ереваном и Дели было подписано в этом месяце.

Хотя источники, близко стоящие к правительству Индии, не стали уточнять для The Economic Times общую стоимость поставляемого вооружения, издание оценивает общий финансовый объем заключенной сделки примерно в 260 млн долларов США. Ключевым пунктом сделки является, конечно же, продажа систем залпового огня индийского производства. По сообщению индийской газеты, благодаря этой сделке Армения становится первым иностранным покупателем реактивных систем Pinaka.

О возможном приобретении Арменией систем Pinaka впервые заговорили летом 2018 года, когда явный интерес к этому оружию проявила прибывшая в Индию армянская военная делегация.

В августе 2018 года об этом написала газета Times of India, сообщив, что находящаяся в Индии армянская делегация за месяц до этого посетила военный полигон Покхран в штате Раджастхан, где армянские военные наблюдали за стрельбами комплексов Pinaka. «Результаты были превосходными», - сообщил газете один из руководителей Департамента оборонной промышленности и исследований Индии.

По информации, имеющейся в открытых источниках, системы Pinaka появились на вооружении индийской армии в начале 2000-х годов, заменив реактивные артиллерийские средства советского производства, в частности установки «Град». По данным индийских источников, дальность действия проданных Армении реактивных комплексов достигает 60 километров, каждый из них способен выпустить 12 ракет за 44 секунды и предназначен для уничтожения живой силы, тяжелой техники, а также командных пунктов противника.

«Хотя это достаточно скромный заказ - около 260 млн долларов США, важен тот факт, что оружие и боеприпасы продаются в Армению в условиях текущего конфликта. Кроме того, это первый случай экспорта ракетных комплексов Pinaka, что можно считать поворотной точкой. Это свидетельствует о качественных особенностях этого оружия. Кроме того, то обстоятельство, что страна, находящаяся в конфликте с другим государством, заказывает это оружие, уже само по себе красноречиво», - сегодня в эфире индийского телеканала India Today заявил военный эксперт Шив Арур.