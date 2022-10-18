США требуют, чтобы азербайджанские вооруженные силы вернулись на исходные позиции - Дэвид Прайс

«Со стороны США предпринимаются двухпартийные, двухпалатные усилия для обеспечения возвращения армянских пленных. Мы против вторжения на суверенную территорию Армении и требуем, чтобы Азербайджан вернулся на исходные позиции. Мы также понимаем, что США должны сыграть здесь свою роль, в частности, в руководстве международным сообществом, сотрудничестве с ним в этом смысле, чтобы этот затянувшийся конфликт был урегулирован», - заявил Прайс.

У главы делегации конгрессменов США, прибывшей в Ереван спустя ровно месяц после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, мы поинтересовались: после месячных консультаций есть ли представление о том, каким может быть армяно-американское военное сотрудничество? В ходе своего визита Пелоси, отвечая на вопрос о том, какую военную помощь Армения может ожидать от США, сказала, что они находятся в Ереване также для того, чтобы понять, чего Армения ждет от США.

«Я не могу сегодня сделать какое-то конкретное заявление по этому поводу, но я думаю, что спикер Пелоси упомянула об этом во время своего визита. Очевидно, что баланс в регионе меняется, учитывая события, связанные с Россией, возможно, какие-то силы уже не так радикальны, как были. Безусловно, будут изменения, и сейчас идут дискуссии, в частности, о том, какие отношения могут развиваться, в том числе в сфере безопасности. Могу сказать, что эти обсуждения в данный момент идут достаточно интенсивно», - сказал Прайс.

До пресс-конференции члены делегации провели закрытую встречу с членами комиссий по обороне и внешним отношениям. Их также принял председатель Национального собрания Ален Симонян. Сегодня ранее четырех конгрессменов принял премьер-министр Никол Пашинян.

«Собеседники обменялись мыслями по нагорно-карабахской проблеме, а также происходящим в регионе процессам», - сообщили в пресс-службе аппарата премьер-министра.

Председатель комиссии НС по внешним отношениям Эдуард Агаджанян, в свою очередь, подчеркнул, что визит конгрессменов следует рассматривать как очередной этап динамичного развития армяно-американских отношений в последнее время.

«Был обсужден довольно широкий спектр вопросов, естественно, вопросом краеугольной важности в данный момент являются существующие вокруг Армении проблемы безопасности и вызовы. По этим вопросам у нас был очень содержательный и важный разговор с нашими партнерами», - сказал Агаджанян.

На совместном заседании комиссий с участием делегации присутствовали и депутаты от оппозиции, уже почти полгода бойкотирующие работу парламента. Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Армен Рустамян сказал, что они передали американским коллегам «свою озабоченность по поводу так называемого мирного процесса».

«Право на самоопределение в качестве принципа приняли те же Соединенные Штаты Америки, процесс Минского сопредседательства, Мадридский документ, который нынешние власти не понимая, попирают. Они мечтали бы, чтобы такой документ был сегодня, где четко определено право на самоопределение», - сказал Рустамян.

В ходе сегодняшней пресс-конференции Дэвид Прайс заявил, что из-за нехватки времени он не успеют посетить армянские населенные пункты, пострадавшие в результате недавних военных действий.

Делегация сегодня утром возложила венок к мемориальному комплексу Цицернакаберд, посвященному памяти жертв Геноцида армян.