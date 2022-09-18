Мы здесь, чтобы понять, чего Ереван ждет от Вашингтона - Нэнси Пелоси

Готовы ли США оказать военную помощь Армении? Отвечая сегодня на этот вопрос Радио Азатутюн, спикер Палаты представителей Конгресса США сказала, что они здесь для того, чтобы понять, чего Ереван ждет от Вашингтона.

«Наш визит важен еще и в том смысле, что мы здесь для того, чтобы выслушать, понять, что мы можем сделать, чего от нас могут ожидать. В ходе нашей сегодняшней встречи мы говорили о вопросах экономики и безопасности. Был выдвинут вопрос о присоединении Армении к программе «Вызовы тысячелетия», а также мы затронули наше сотрудничество по вопросам обороны. Мы здесь, чтобы выслушать, понять, какие есть ожидания и пожелания», - заявила Нэнси Пелоси.

«Отношения с другими субъектами – это решение Армении», - отметили в Ереване члены делегации американского законодательного органа, касаясь другого вопроса: ожидают ли США выхода Армении из ОДКБ и готов ли Вашингтон гарантировать суверенитет Армении, безопасность народа Армении и Нагорного Карабаха?

«Весь мир приветствовал армянскую демократию, бархатную революцию, и это еще больше укрепилось в результате недавних выборов, признанных свободными и справедливыми. Вы являетесь хорошим примером в смысле перехода к демократии, и мы это поддерживаем. Как отметил г-н Паллоне, ваши отношения с другими субъектами -это решение Армении, но мы считаем, что безопасность, суверенитет и территориальная целостность Армении, демократия Армении очень важны для Америки. В наших отношениях с другими странами мы должны использовать наше влияние и рычаги, чтобы показать, что демократия и суверенитет Армении превалируют. Я говорю это от своего имени, я не говорю, что должна делать Армения», - подчеркнула она.

Делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США прибыла в Ереван вчера вечером. Сегодня на пресс-конференции со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном Пелоси сообщила, что в Конгрессе готовится проект, осуждающий нападение Азербайджана на Армению, соавтором которого является конгрессмен Адам Шифф. Он также является одним из соавторов резолюции о Геноциде армян.

Прежде чем ответить на вопросы журналистов, спикер Палаты представителей США встретилась со спикером парламента Армении. В заявлении по итогам встречи Пелоси резко осудила последнее нападение Азербайджана на Армению.

«Наша встреча была действительно важной, потому что мы сосредоточились на незаконном и смертоносном нападении Азербайджана на территорию Армении, которое мы от имени Конгресса решительно осуждаем. Это нападение препятствует столь необходимой перспективе мирного договора. США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ давно и четко заявили, что конфликт не может иметь военного решения. Мы продолжаем поддерживать мирное и долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта путем переговоров», - отметила она.

Один из членов делегации, конгрессвумен армянского происхождения Джеки Спийер заявила, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении и будут выступать против изменения границ Армении. «Мы и впредь будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Армении. Соединенные Штаты будут выступать против любого изменения границ Армении», - сказала она.

Спикер парламента Армении выразил признательность США за «хрупкое соглашение о прекращении огня», достигнутое 14 сентября при посредничестве Вашингтона. Ален Симонян также четко высказался об ожиданиях Еревана от Вашингтона, подчеркнув необходимость применения санкций против Азербайджана.

«Любая помощь США жизненно важна для нашей государственности. Мы считаем, что четкие санкции могут стать еще одним рычагом для остановки экспансионистских устремлений Азербайджана и авторитарной войны против демократии», - сказал спикер НС.

Хотя часть заявления спикера парламента Армении и два из четырех вопросов, заданных Пелоси, касались возможных санкций против Азербайджана, спикер Палаты представителей прямо не ответила на эти вопросы. Между тем, она одной из первых призвала к жестким санкциям против Москвы после нападения России на Украину.