Обсуждается также вопрос о размещении наблюдателей ОБСЕ в Армении - Мирзоян

Помимо наблюдателей ЕС, в Армении вдоль границы с Азербайджаном также могут быть размещены наблюдатели ОБСЕ, этот вопрос обсуждается, сегодня на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Скобок глава МИД не раскрыл.

«Также обсуждается тема направления наблюдателей ОБСЕ на нашу границу, на армяно-азербайджанскую границу со стороны Республики Армения. В самом ближайшем будущем у нас будет ясность и по этой части», - сказал Мирзоян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн.

Обсуждения о направлении наблюдателей продолжаются и с ОДКБ. На прошлой неделе в Астане в ходе встречи с Мирзояном министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ОДКБ готова направить в Армению своих наблюдателей, для чего, по словам Лаврова, необходимо только решение Совета коллективной безопасности, в котором сейчас председательствует Армения. Мирзоян ответил, что Армения в качестве председательствующей страны попыталась договориться о проведении внеочередного заседания Совета, однако пока безуспешно - «из-за большой загруженности» союзников.

Сегодня, спустя почти неделю после этого заявления, Мирзоян сообщил, что Ереван пока не смог согласовать дату и время заседания Совета.

«Мы пытались путем устных обсуждений понять до этого момента, когда хотя бы может состояться заседание Совета ОДКБ, то есть, высшего органа, где лидеры стран могут также обсудить направление этой новой наблюдательной миссии. Мы сейчас на этом этапе, решения нет, идут обсуждения», - подчеркнул глава МИД Армении.

По словам Мирзояна, для Еревана крайне важно, чтобы партнеры Армении по ОДКБ дали политическую оценку создавшейся ситуации. До сих пор члены стратегического блока четко не осудили действия Азербайджана, лишь заявили, что разногласия должны решаться путем переговоров.

«Прежде всего нам необходимо понять, в какой степени организация признает ситуацию, которая существует, то есть агрессию против Республики Армения и вторжение на суверенную территорию Республики Армения», - сказал он.

Сегодня министр иностранных дел Армении также сообщил некоторые подробности о миссии наблюдателей Евросоюза, договоренность о которой была достигнута в начале месяца в Праге в ходе встречи глав Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета. Ереван ожидает от этой миссии прежде всего работы по установлению фактов, которая покажет, что именно азербайджанские вооруженные силы вторглись на международно признанную территорию Армении.

«Но также, конечно, мы должны отнести к этой миссии важную миссию предотвращения новых нападений, новой агрессии и установления устойчивого мира в более широком смысле. Я надеюсь, что эта миссия Евросоюза сыграет свою роль в этом деле», - отметил Арарат Мирзоян.

Сегодня Мирзоян также ответил на вчерашние заявления главы МИД Турции. Чавушоглу в Стамбуле заявил, что Армения еще должна выполнить взятые на себя обязательства, упомянув в том числе и «Зангезурский коридор». «Азербайджан заявляет, что Лачинский и Зангезурский коридоры должны иметь одинаковый статус», - сказал Чавушоглу.

«Есть большое преувеличение. Азербайджан, должен сообщить, такого не говорит, а те, кто такое говорят, наверняка, по справедливости не могут этого сказать. Не скрою, Азербайджан или представители Азербайджана на переговорах не настаивают и не предлагают иметь дорогу, которая будет иметь те же регулировки, что и Лачинский коридор. Если господин Чавушоглу вносит от себя эту составляющую в переговоры, то, наверное, будет лучше, если он выступит от своего имени», - сказал глава МИД Армении.

Тем не менее, ранее в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Баку требует от Армении беспрепятственного доступа к «Зангезурскому коридору» по примеру Лачина». А армянская сторона на это возразила. Те же аргументы, которые были озвучены в начале октября, сегодня привел Мирзоян. «Регулировки были даны в заявлении от 9 ноября 2020 года, а затем также раскрыты в трехстороннем заявлении от 11 января 2021 года», - сказал он.

Чавушоглу вчера также заявил, что в рамках армяно-турецкого диалога готов встретиться с Мирзояном. Мирзоян, со своей стороны, сказал, что не против любой встречи, которая может способствовать диалогу, однако, по его мнению, со стороны Турции не хватает искренности. «Другое дело, что я считаю, что в ходе этих встреч стороны должны сделать искренние и серьезные шаги в направлении установления дипломатических отношений между странами и открытия границы. Повторяю, я готов к такой встрече. Я надеюсь, что такая встреча, в конечном итоге, даст ощутимые результаты, если она состоится», - сказал глава МИД Армении.

Ереван продолжит переговоры и с Баку, однако, по словам министра иностранных дел, Азербайджан параллельно с переговорами проявляет максималистский подход, пытаясь с применением силы повлиять на переговоры.