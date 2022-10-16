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Общество

Афганская правозащитница стала лауреатом премии «Аврора» 2022 года

Джамиля Афгани

Афганская правозащитница Джамиля Афгани стала лауреатом премии «Аврора» 2022 года, сообщили из гуманитарной инициативы «Аврора».

Седьмую ежегодную премию «Аврора» вручили во время церемонии, которая состоялась на острове Святого Лазаря в Венеции.

Джамиля Афгани – просветитель, правозащитник и основатель Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования «Нур» (Noor Educational and Capacity Development Organization, или NECDO).

Она посвятила более 25 лет своей жизни тому, чтобы дать женщинам Афганистана доступ к образованию. Вынужденная бежать из Афганистана после захвата власти талибами, Джамиля продолжает помогать другим на расстоянии.

Гуманитарная инициатива «Аврора» учредила ежегодную премию «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Лауреат премии «Аврора» получает награду в размере 1 млн долларов и уникальную возможность продолжить эстафету добра, поддержав организации, помогающие людям.

Как лауреат премии «Аврора» – 2022 года, Джамиля Афгани решила поддержать Международную женскую лигу за мир и свободу (WILPF) и Организацию по наращиванию потенциала и развитию системы образования «Нур» (NECDO).

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