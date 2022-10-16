Афганская правозащитница стала лауреатом премии «Аврора» 2022 года

Седьмую ежегодную премию «Аврора» вручили во время церемонии, которая состоялась на острове Святого Лазаря в Венеции.

Джамиля Афгани – просветитель, правозащитник и основатель Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования «Нур» (Noor Educational and Capacity Development Organization, или NECDO).

Она посвятила более 25 лет своей жизни тому, чтобы дать женщинам Афганистана доступ к образованию. Вынужденная бежать из Афганистана после захвата власти талибами, Джамиля продолжает помогать другим на расстоянии.



Гуманитарная инициатива «Аврора» учредила ежегодную премию «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Лауреат премии «Аврора» получает награду в размере 1 млн долларов и уникальную возможность продолжить эстафету добра, поддержав организации, помогающие людям.



Как лауреат премии «Аврора» – 2022 года, Джамиля Афгани решила поддержать Международную женскую лигу за мир и свободу (WILPF) и Организацию по наращиванию потенциала и развитию системы образования «Нур» (NECDO).