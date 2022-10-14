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Армения

В ночь на пятницу ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на границе – Минобороны

Армянский военнослужащий (архив).

Министерство обороны Армении заявило об обстреле со стороны азербайджанских ВС на границе прошлой ночью.

«14 октября, около 01:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. Подразделения ВС Армении прибегли к ответным действиям, огонь противника был подавлен. В то же время, Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию, заявив, что подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций», - говорится в заявлении Минобороны Армении.

Отмечается, что на данный момент ситуация относительно стабильная.

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