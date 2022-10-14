В ночь на пятницу ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на границе – Минобороны

«14 октября, около 01:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. Подразделения ВС Армении прибегли к ответным действиям, огонь противника был подавлен. В то же время, Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию, заявив, что подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций», - говорится в заявлении Минобороны Армении.

Отмечается, что на данный момент ситуация относительно стабильная.