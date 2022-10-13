Наряду с наблюдательной группой ЕС официальный Ереван готов принять и наблюдателей ОДКБ

Наряду с наблюдательной группой Евросоюза официальный Ереван готов принять и наблюдателей ОДКБ. «Если будет подобное предложение, Армения от него не откажется и открыта для любой конструктивной инициативы», - сказал в беседе с Радио Азатутюн заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян.

«Ну, если будет предложение, согласно нашему обращению, я не вижу проблемы и причины для того, чтобы мы отказались от какой-либо конструктивной, позитивной инициативы», - сказал Ованнисян.

После того, как стало ясно, что в ближайшее время в Армению должна прибыть гражданская миссия Евросоюза, которая будет осуществлять наблюдательную миссию на границе с Азербайджаном, глава МИД России заявил, что ОДКБ готова направить в Армению группу наблюдателей для осуществления миссии на границе с Азербайджаном. Будет ли эта наблюдательная группа гражданской или военной, пока неясно. Лавров лишь отметил, что для решения этого вопроса Армении необходимо созвать внеочередное заседание Совета ОДКБ.

Заместитель министра иностранных дел Армении в беседе с Радио Азатутюн отметил, что поскольку ОДКБ является военной структурой, наблюдательная миссия может иметь также военный компонент, просто пока не состоится внеочередное заседание Совета ОДКБ, трудно сказать что-то определенное.

«Возможно. Евросоюз - это не военная структура, ОДКБ - это структура иного характера, в сфере обороны, возможно, такая миссия может иметь такой компонент», - сказал замглавы МИД.

На вопрос, можно ли одновременно разместить на границе между Арменией и Азербайджаном наблюдателей ЕС и ОДКБ, замминистра иностранных дел ответил, что когда у них будет конкретное предложение, тогда будет обсужден вопрос совмещения. Сейчас есть конкретное предложение от Евросоюза, и они работают в этом направлении, сказал он.

«Мы обратились ко всем: ООН, ОДКБ, ОБСЕ, ЕС, на двусторонних площадках, каким теперь будет это совмещение, это второй вопрос, на данный момент у нас есть конкретное предложение от Евросоюза, мы над ним работаем, когда появятся другие инициативы, будет проведена соответствующая работа», - подчеркнул Паруйр Ованнисян.