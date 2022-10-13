Глава МИД Армении в Астане отметил важность четкого и адресного осуждения агрессии Азербайджана

Согласно официальному сайту МИД Армении, коснувшись последней агрессии азербайджанской стороны в отношении суверенной территории Армении, сопровождающейся обстрелом гражданского населения и инфраструктур, а также продолжающихся воинственных и максималистских заявлений, Арарат Мирзоян подчеркнул, что подобные действия подрывают усилия по установлению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

В своем выступлении министр иностранных дел Армении отметил важность работ, проводимых в рамках комиссии по делимитации и пограничной безопасности, разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.

Согласно сообщению, Арарат Мирзоян представил коллегам позицию армянской стороны относительно урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, нагорно-карабахского конфликта, а также установления долгосрочного мира и безопасности в южно-кавказском регионе.

Отмечается, что по итогам заседания СМИД был принят ряд документов.