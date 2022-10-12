Есть западные и российские предложения, все они подлежат обсуждению - провластный депутат

В последние недели Россия критикует Запад, называя его подходы к армяно-азербайджанскому мирному договору несбалансированными. Представитель МИД России Мария Захарова заявила на днях, что Москва направила свои предложения Еревану и Баку.

«И со стороны Запада есть предложения, и со стороны России… я не считаю сейчас целесообразным вдаваться в эти детали, потому что еще запланирована встреча министров иностранных дел, то есть это еще разговоры, которые не были изложены на бумаге, и я считаю неправильным говорить сейчас о переговорных нюансах. Думаю, что это будет ошибкой, по крайней мере, в плане дипломатии, но я могу с уверенностью сказать, что наш подход и к нашим российским партнерам, и к нашим западным партнерам однозначно одинаков, то есть, наша красная линия – это суверенитет, территориальная целостность Республики Армения, это исключает любое рассмотрение любой экстерриториальной дороги. С какой стороной, так сказать, мы найдем более эффективные решения, конечно, мы открыты, мы работаем, мы конструктивны и пытаемся по возможности быстро урегулировать ситуацию вокруг наших границ», - сказал Ованнисян.

Несмотря на заявление премьер-министра о том, что министры иностранных дел 2 октября на встрече в Женеве должны были приступить к обсуждению текста мирного договора, провластный депутат утверждает, что текста, вокруг которого ведутся переговоры, нет. Есть согласованные детали и есть детали, которые обсуждаются. Их Артур Ованнисян не раскрыл. Он говорит, что в настоящее время обсуждаются позиции Армении и Азербайджана относительно предложений международных партнеров, что должно привести к заключению мирного договора.

«В данный момент мы обсуждаем предложения наших международных партнеров, естественно, в этом контексте обсуждаются наши предложения, естественно обсуждаются и предложения Азербайджана», - сказал он.

Армяно-азербайджанский конфликт остается приоритетом для США - Прайс

«Армяно-азербайджанский конфликт остается приоритетом для США, Вашингтон и впредь будет заниматься этим вопросом», - заявил вчера официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Я не могу обещать конкретного результата, но могу обещать, что он останется для нас приоритетом», - отметил он.

Пресс-секретарь Госдепартамента США не исключил новой армяно-азербайджанской встречи при американском посредничестве.

По словам американского чиновника, то, что произойдет в ближайшие недели и месяцы, является результатом американского участия на высоком уровне. «В данный момент я не могу заявить о каких-либо согласованных встречах, но уверен, что у меня будет больше информации об этом в ближайшие дни и недели», - добавил Прайс.

Первая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в прошлом месяце в Нью-Йорк после последнего военного конфликта состоялась как раз при посредничестве и с участием госсекретаря США. Еще одна встреча Мирзоян-Байрамов, на этот раз по инициативе России, состоится в Астане через два дня. В ней также примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы везде идем с этими основными повестками»

Будут ли на этой встрече обсуждаться именно российские предложения провластный депутат Артур Ованнисян не уточняет: «Обсуждается мирный договор между Арменией и Азербайджаном, а также вопрос о правах арцахских армян, естественно, обсуждается вопрос о возвращении пленных, вопрос о выводе войск, то есть, повестка дня такая, если мы говорим, с какой повесткой мы идем, то мы везде идем с этими основными повестками».

Власть сочла позитивным сдвигом договоренность Пашиняна в Праге, а парламентская оппозиция раскритиковала то, что этим заявлением Армения отказалась от Нагорного Карабаха, к тому же азербайджанская армия не покинула территорию Армении, и обстрелы на границе не прекратились.

«Эти договоренности являются инструментами для отвода азербайджанских войск», - сказал Ованнисян.

Тогда почему заявление не было конкретным?

«Я думаю, что это более эффективно, чем просто заявление о выводе войск и все. Сейчас мы говорим уже не просто об осуждающем и призывающем заявлении, мы говорим о конкретных действиях, которые должны способствовать возвращению азербайджанских войск на исходные позиции», - ответил он.

В то время как армянская сторона не раскрывает свои предложения в переговорах по мирному договору с Азербайджаном, Баку сегодня сообщил о переданных Еревану «расширенных элементах мирного договора», которые, по словам министра иностранных дел Азербайджана, должны стать основой для мирного договора и нормализация отношений между Баку и Ереваном.

«Армянская сторона попросила время, чтобы ознакомиться с ними», - накануне встречи в Астане заявил Джейхун Байрамов.

По его словам, «расширенные элементы» дополняют ранее представленные азербайджанской стороной пять основных принципов.

В МИД не раскрыли позицию Армении, ссылаясь на ранее сделанные Араратом Мирзояном заявления. Неделю назад Мирзоян с трибуны парламента подтвердил, что подобные предложения были Армении переданы.

«Те пять известных принципов, переданных в середине марта, опубликованы, в них, по сути, нет ничего неприемлемого для нас, на этот раз переданные азербайджанской стороной предложения, по сути, построены на этих принципах. Конечно, есть вещи, которые мы еще анализируем и обязательно ответим. Будут вещи, которые вновь для нас будут приемлемы, будет что-то, что будет неприемлемо. Будут предложения, которые мы предложим включить… продолжится нормальный переговорный процесс», - отметил он.