Завершена ДНК-идентификация погибших в ходе сентябрьских боев, все еще есть пропавшие без вести

Несколько дней назад в Центре судебной медицины завершилась работа по ДНК-идентификации погибших в ходе сентябрьских боев военнослужащих.

«Мы отложили в сторону все наши уголовные дела и занимались только этими образцами, только родителями и теми образцами, которые нам представили, на данный момент все действия завершены», - сообщила Радио Азатутюн заведующая отделом молекулярно-генетических экспертиз Центра судебной медицины Марине Багдасарян.

Все тела полностью опознаны, добавила она, заметив, что на этот раз родители не выразили никаких сомнений, взяли и похоронили своих сыновей. «Были родители, которые пришли после передачи пленных. Мы поняли, что они потеряли надежду и пришли», - сказала Багдасарян.



Проведение ДНК-экспертиз началось с 13 сентября, сначала это были образцы крови, которые с точки зрения обработки ДНК-профиля требуют меньше времени, затем образцы костей.

«Да, у нас были сожженные тела, у нас были проблемы, каждый ДНК-профиль, который мы получили, мы повторили еще раз, что мы обязаны делать, поэтому я говорю, что у нас тут нет проблемы со временем, у нас проблема с точной идентификацией, с получением полноценного профиля», - отметила она.

В результате сентябрьских боев, по официальным данным было более 200 погибших и пропавших без вести. Официальных уточнений пока нет. В Центре судебной медицины уже нет тел, подлежащих идентификации, но есть родители, которые сдают кровь, чтобы найти своих сыновей, пусть даже мертвыми. Сколько родители после последних боев ищут своих сыновей, эти данные Минобороны также пока не оглашает.

Сын Сержика Казаряна – один из восьми пропавших без вести с позиций близ Верин Шоржа. Он искал своего сына среди 95 тел, переданных Азербайджаном, но среди них его не было.

«Было 14 родителей, шести из них уже отдали тела сыновей, а остальные находятся в состоянии ожидания, не знают, то ли сыновья в плену, то ли где-то в ущельях или еще где-то», - сказал он.



Сержик Казарян предполагает, что его сын остался в ущельях Верин Шоржа, а азербайджанская сторона не дает возможности начать поиски. Казарян говорит, что правительство Армении ничего не делает для выяснения судьбы пропавших без вести солдат. 15 дней назад он все равно сдал кровь, но никаких совпадения нет.

В коридоре Центра судебной медицины есть два больших холодильника, где в глубокой заморозке закодировано хранятся подвергшиеся экспертизе образцы костей погибших.

«При посредничестве Следственного комитета мы вручаем образцы людям, которые захотят их забрать, чтобы в любой момент они могли предпринять любое действие, которое захотят предпринять или повторить, или подтвердить», - сказала Марине Багдасарян.

В этом жестоком архиве к образцам погибших в 44-дневной войне недавно добавились образцы погибших в последних сентябрьских боях.