В Брюсселе сегодня будет принято решение касательно направления в Армению гражданской миссии

Ожидается, что послы стран-членов Евросоюза сегодня в Брюсселе обсудят и примут решение касательно направления в Армению гражданской миссии, которая должна быть размещена на границе с Азербайджаном для укрепления доверия и содействия процессу делимитации. Об этом вчера в Комитете по вопросам безопасности и обороны Европарламента заявил спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар.

«Решение об отправке миссии должно быть принято странами-членами Комитета по политике и безопасности. Полное содействие государств-членов Союза, а также Европарламента крайне важно для реализации миролюбивых усилий Евросоюза», - подчеркнул Клаар.

Договоренность о направлении гражданской миссии в Армению была достигнута на прошлой неделе в Праге по итогам переговоров глав Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета. Согласно четырехстороннему заявлению, Армения выразила согласие на размещение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Баку, который до этого отклонял предложение о размещении европейской военной миссии на границе, в случае гражданской миссии согласился сотрудничать «в той мере, в какой это будет его касаться». Также было отмечено, что миссия начнет свою работу в октябре на период времени не более двух месяцев. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и в содействии работе пограничных комиссий посредством своих докладов.

Из каких стран будут европейские гражданские наблюдатели, неясно. «По данным на данный момент, по всей вероятности, миссия будет состоять из 40 человек», - сообщил Радио Азатутюн дипломатический источник в Брюсселе, не сообщив дополнительных подробностей.

Дипломаты не исключают, что европейские наблюдатели могут приехать в Армению из Грузии, где Евросоюз еще с 2008 года, после короткой августовской российско-грузинской войны, разместил гражданскую миссию.