С международными партнерами ведутся обсуждения о создании механизмов диалога Карабах-Азербайджан – правящая фракция

В настоящее время с международными партнерами ведутся обсуждения о создании эффективных механизмов диалога Степанакерт -Баку. Об этом в ответ на вопрос Радио Азатутюн сообщил секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян, подчеркнув, что армянская сторона проводит гибкую политику, и не исключено, что ожидаемые переговоры между Нагорным Карабахом и Азербайджаном пройдут в новом формате или в рамках уже существующей Минской группы ОБСЕ.

Между тем, Азербайджан уже заявил, что не собирается обсуждать вопрос Карабаха с какой-либо страной, в том числе и с Арменией, утверждая, что «армяне Карабаха – наши граждане, и мы сами решим, когда и как с ними разговаривать».

«На данный момент могу сказать, что эти механизмы пока окончательно никому не известны, потому что они еще являются предметом обсуждения, о них еще идут обсуждения с нашими международными партнерами. Но, естественно, речь идет о наиболее эффективных механизмах, чтобы диалог по возможности состоялся, и мы смогли сделать шаг вперед в этом плане и смогли обеспечить права арцахских армян на своей земле. Это все, ничего больше этого сказать на данный момент не могу, никто не может сказать», - отметил депутат.

На вопрос, как он представляет себе диалог - в рамках Минской группы ОБСЕ или в новом формате, Артур Ованнисян ответил: «Смотрите, сейчас такая ситуация, что есть и новые форматы, если их можно назвать форматами, например, мы проводим максимально гибкую политику, и не исключено, что будет и другой новый формат, не исключено, что это будет в сфере ОБСЕ, то есть, это вещи, о которых пока не время говорить, потому что идут обсуждения, и конкретики на этот счет пока нет».

У Азербайджана сегодня нет причин вести переговоры с Карабахом, убежден Агван Варданян

Между тем, депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Агван Варданян убежден, что у Азербайджана сегодня нет причин вести переговоры с Нагорным Карабахом, заявлениями о диалоге Степанакерт-Баку власть Армении всего лишь умывает руки в вопросе Карабаха.

«Я не верю, что между властями Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] и Азербайджана будут какие-либо реальные переговоры. На протяжении десятилетий Армения была гарантом безопасности Арцаха. Это было и во всех предыдущих тезисах и программах нынешней власти. Если она отказывается, почему Алиев должен соглашаться защищать права, свободы и безопасность арцахских армян? Естественно, сегодня я не вижу какой-либо реальной международной причины для того, чтобы Азербайджан вел переговоры с властями Арцаха», - заявил депутат.

Тагуи Товмасян утверждает, что нужно сделать все, чтобы Минская группа ОБСЕ снова заработала

Депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян говорит, что не представляет, как Карабах будет вести переговоры, в каком статусе будет взаимодействовать с международными партнерами, поэтому Армения обязана представлять интересы Карабаха как гарант его безопасности.

По убеждению председателя парламентской комиссии по правам человека, необходимо сделать все, чтобы Минская группа ОБСЕ, занимающаяся карабахским вопросом, снова заработала, необходимо объяснить этой международной структуре, что их бездействие может привести к потере 120-тысячного населения Карабаха.

«Сейчас я понимаю, что Никол Пашинян воспринимает Карабах как родину Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна и ненавидит его в равной мере, но мы не имеем права допустить, чтобы такое отношение продолжало господствовать, и если один человек не хочет действовать от имени Арцаха, это не значит, что и вся Республика Армения отрекается от Арцаха. Это недопустимо, и я считаю, что в какой-то момент появится возможность сказать «нет» этим устремлениям, потому что ни в коем случае мы не должны позволять, чтобы Арцах остался в одиночестве», - подчеркнула Товмасян.

Оппозиция продолжает настаивать на отставке Пашиняна в сложившейся ситуации. Что еще он должен сделать, спрашивает Агван Варданян от блока «Айастан», признавая, что виновата и оппозиция, которой до сих пор не удалось отстранить премьер-министра от власти.

«Мы виноваты, мы не смогли, мы пытались, мы пошли на самопожертвование, но не заручились широкой общественной поддержкой, значит, плохо работали, и сейчас мы находимся в сложном поиске. Будьте уверены, мы не смиримся, мы его устраним», - сказал Варданян.

Касаясь заявления, сделанного на прошлой неделе Первопрестольным Святым Эчмиадзином, о том, что Католикос продолжит усилия для того, чтобы бывшие президенты Армении и Нагорного Карабаха снова встретились, Агван Варданян сказал, что слова Католикоса не могут оставаться без последствий, бывшие президенты должны встретиться и правильно сформулировать задачу.

«Встретьтесь тем же или новым составом, правильно сформулируйте задачу: он должен уйти, чтобы у нас был шанс, обратитесь к Армении, Арцаху, Диаспоре с посланием объединиться», - сказал он.

23 сентября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине впервые встретились экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян и экс-президенты Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Однако в результате многочасовой встречи они не пришли ни к какому соглашению, решив продолжить встречи. Однако позже первый президент Армении Левон Тер-Петросян посчитал необходимость инициированной Католикосом платформы исчерпанной.