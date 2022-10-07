В Степанакерте подтверждают, что готовы вести переговоры с Баку, но в формате Минской группы и в качестве полноправной стороны переговоров

В Степанакерте подтверждают, что готовы вести переговоры с Баку, но в формате Минской группы ОБСЕ и в качестве полноправной стороны переговоров, сообщил Радио Азатутюн глава правящей фракции Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Арутюнян, отвечая на заявление президента Азербайджана, сделанное вчера в Праге.

«Мы не против этого формата, но он возможен только и только в том случае, когда международное сообщество, в том числе страны, входящие в формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ, признают Арцах [Нагорный Карабах – ред.] полноправной стороной переговоров и стороной конфликта, и на основе этих трех принципов, указанных в формате сопредседательства Минской группы, мы готовы к переговорам», - подчеркнул Арутюнян.

После четырехсторонней встречи с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ильхам Алиев заявил, что они планируют продолжить неофициальные встречи с армянским населением Карабаха. «Такие контакты уже идут», - отметил Алиев.

Глава правящей фракции парламента Карабаха пояснил, что на данный момент контакты проходят только по инфраструктурным вопросам, которые периодически возникают, например, управление водными ресурсами, вопросы электроснабжения, однако политических дискуссий нет.

«По части политических дискуссий не было абсолютно никаких обсуждений, и пока Арцах не станет полноправным участником переговорного процесса, мы не можем вступить в этот процесс», - сказал Артур Арутюнян.

Несмотря на заявление по итогам четырехсторонней встречи о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, глава фракции АРФ «Дашнакцутюн» парламента Карабаха Артур Мосиян утверждает, что это обстоятельство не означает, что Карабах становится частью Азербайджана, хотя, по словам депутата-дашнакцакана, поведение и заявления премьер-министра Армении дают основания полагать, что не только Алиев, но и Пашинян считает Карабах частью Азербайджана.

«Они оба, и Алиев, и Пашинян, вероятно, так думают», - отметил Мосиян.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он, что Пашинян признает Карабах частью Азербайджана, депутат ответил: «Не знаю, по крайней мере, все его заявления и поведение дают людям повод думать так».

После встреч в Праге Алиев также говорил о населении Нагорного Карабаха, сказав, что оно должно интегрироваться в азербайджанское общество, армяне Карабаха должны жить как граждане Азербайджана, а если они не согласны, то могут выбрать другое место жительства.

Глава фракции АРФ «Дашнакцутюн» НС Карабаха Артур Мосиян подчеркнул, что ответственность за это заявление Алиева несет Никол Пашинян.

«Подобное заявление стало возможным из-за позиции премьер-министра Армении, начиная с его заявлений в Национальном собрании и заканчивая тем, что он не возражает Алиеву. В Арцахе не Алиеву говорить, что мы его граждане, у нас есть государство, наша государственность, проведенный нами референдум, и право наций на самоопределение, предусмотренное уставом ООН, еще никто не отменял», - заявил он.