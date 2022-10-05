«У нас одна позиция, у Азербайджана - другая» - Арарат Мирзоян

Ереван говорит о поиске механизмов для начала переговоров между Степанакертом и Баку. А Баку заявляет, что не собирается обсуждать ни с одним международным игроком вопросы, связанные с населением Карабаха.

Так, Армения и Азербайджан распространили разные сообщения о вчерашнем телефонном разговоре Блинкен-Мирзоян-Байрамов. Ереван заявил, что министры иностранных дел обменялись мнениями по созданию механизма переговоров между Степанакертом и Баку. Официальный Баку же заявил, что был подчеркнут «вопрос продолжения работ по реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана».

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Карабах – это Азербайджан, армяне Карабаха – граждане Азербайджана, и они не собираются обсуждать с каким-либо международным центром, как наладить их жизнь на своей территории.

Сегодня в ходе правительственного часа в парламенте министр иностранных дел Арарат Мирзоян сделал лишь одно дополнение к официальному сообщению: речь идет о создании международного механизма переговоров Степанакерт-Баку. Он предпочел не затрагивать позицию Азербайджана, заявив, что она отличается от армянской позиции, но обсуждения продолжаются.

«В то время мы сказали, что в этих пяти пунктах [Азербайджана] нет ничего неприемлемого, но они не отражают полной повестки дня, мы поделились своими представлениями. Основная часть этих представлений касалась как раз Нагорного Карабаха, и теперь решение этого вопроса также является частью переговоров. Сейчас есть точка зрения о создании канала диалога, международного механизма диалога Баку-Степанакерт или Нагорный Карабах-Азербайджан. Ведутся обсуждения по этому вопросу. Конечно, у нас одна позиция, у Азербайджана - другая, когда мы придем к какой-то взаимоприемлемой позиции, точке зрения или механизму, обязательно вас проинформируем», - подчеркнул Мирзоян.

В то время как от официальных лиц Армении невозможно получить информацию о том, какой механизм переговоров между Степанакертом и Баку был предложен, в Нагорном Карабахе заявляют, что готовы вести переговоры с Азербайджаном в формате Минской группы ОБСЕ, который фактически уже много месяцев не функционирует.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян видит необходимость в восстановлении этого формата. Он не сообщил, имел ли переговоры с властями Армении и каковы представления Еревана в этом вопросе.

«Да, могут быть какие-то встречи в этих рамках, есть три стороны: Азербайджан, Арцах [Нагорный Карабах – ред.], Армения, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые всегда участвуют в этом процессе. А если будет необходимость в каких-то отдельных встречах в этих рамках, это тоже должно быть обсуждено. Но эти встречи не могут быть такими, чтобы Азербайджан рассматривал нас как подчиненных, как переговоры по реинтеграции повстанческого образования. То есть, нам необходимо всеобъемлющее урегулирование с полноправным участием Арцаха, где мы не будем иметь подчиненного статуса ни перед кем», - сказал Бабаян.

Кстати, Азербайджан, согласно заявлению МИД этой страны, рассчитывает, что переговоры по мирному договору будут продолжены на основе текста, предложенного Баку. Азербайджан отвергает ранее представленные Арменией предложения, утверждая, что вопрос Карабаха решен.

«Для меня очень тяжело, каждый раз, когда начинается этап переговоров, за нашей спиной начинается какое-то напряжение»,- сказал премьер-министр Пашинян.

Если год назад правительство Никола Пашиняна видело урегулирование карабахского вопроса на основе права наций на самоопределение, и это также закреплено в программе правительства, то сегодня власти Армении не только перестали подчеркивать право на самоопределение, но и сам Пашинян заявляет, что было бы правильно, чтобы Армения и Карабах по отдельности вели переговоры с Азербайджаном.