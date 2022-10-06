Члены команд Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна ответили на обвинения Никола Пашиняна

Любой пакет, согласованный за последние три десятилетия, в случае реализации был бы намного лучше, чем тот, который есть сегодня. Так отреагировали на вчерашние заявления премьер-министра Никола Пашиняна в блоке «Айастан», возглавляемом вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Никол Пашинян вчера заявил, что второй президент Роберт Кочарян и бывший министр иностранных дел Вардан Осканян своими решениями признали Нагорный Карабах частью Азербайджана, сначала исключив Карабах из переговорного процесса, а затем ратифицировав в 1999 году Стамбульскую хартию безопасности ОБСЕ, а также приняв Мадридские принципы, а Серж Саргсян принял их как предусловие для своего прихода к власти.

«На кого они хотят это повесить?» - вчера в ходе правительственного часа в парламенте сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Агнесса Хамоян считает, что Никол Пашинян вновь повторяет свой старый тезис.

«Никол Пашинян с трибуны Национального собрания в очередной разыграл давно заезженный тезис, цитирую известную поговорку, «что делать бедному неучу Николу, виноваты бывшие?» Я считаю, что каждый сознательный, здравомыслящий гражданин прекрасно понимает, что любой переговорный пакет, согласованный за последние 30 лет, в случае реализации был бы намного лучше, чем то, что мы имеем сегодня в результате бездарности и некомпетентности Никола Пашиняна. Вы спросите, я уверена, по части Стамбульской хартии, в Стамбульском документе от 1999 года примечательно, что во всех случаях, в случаях всех стран помимо Нагорного Карабаха упоминается суверенитет и территориальная целостность страны. Подчеркиваю, во всех случаях, помимо Нагорного Карабаха», - сказала Хамоян.

Что касается третьего президента Армении Сержа Саргяна, то премьер-министр вчера сказал: «Серж Саргсян оставил на столе документ о капитуляции и ушел».

Отвечая на это заявление, вице-председатель возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении Армен Ашотян напомнил пресс-конференцию премьер-министра в Капане в 2020 году, на которой Пашинян процитировал документ, оставленный в наследство Сержем Саргсяном.

«Никол Пашинян лично прочел документ, оставленный на столе Сержем Саргсяном, тот документ, который предполагал международное признание права народа Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] на самоопределение и создание гарантий для его реализации, тот документ, который предполагал промежуточный статус Арцаха, тот документ, который предполагал сохранение Кельбаджарского и Лачинского районов под контролем армян, и все за возвращение пяти районов. После всего этого выйти и использовать трибуну Национального собрания для фальсификации, лжи, манипуляции, промывания мозгов той части наивного народа, которая все еще верит ему, чтобы оправдать, почему Арцах руками Никола Пашиняна передается Азербайджану. Я не буду дать этому квалификаций, пусть слушающие нас сами ее дадут. Если тот документ, который оставил Серж Саргсян, является капитуляцией, то чем же тогда является заявление, подписанное Николом Пашиняном 9 ноября 2020 года», - сказал Ашотян.