Пашинян обвинил Кочаряна и Саргсяна в том, что это они признали Карабах частью Азербайджана

Пашинян завтра в столице Чехии примет участие в саммите Европейского политического сообщества. «Запланирована четырехсторонняя встреча между мной, президентом Азербайджана, президентом Франции и председателем Европейского совета. Также запланирована встреча с президентом Турции. Мы заявляли о возможности этой встречи. А также, конечно, будут основные встречи, если что-то не изменится, основные встречи будут вот такие, по этим направлениям, что, по сути, укладывается в обсуждения общей мирной повестки дня», - сказал премьер.

Согласно анализу Пашиняна, дипломатическая работа последнего периода создала для Армении определенное пространство для движения вперед, и он вместе с политическим большинством собирается идти по этому пути. Он сказал, что подтверждает мирную повестку дня, основанную на принципах, объявленных в его последнем интервью.

«Я не знаю, кто и как исказит мое сегодняшнее заявление, сколько человек выйдут вечером на прогулку, я говорю, что возьму на себя эту ответственность, я иду по этому пути, я буду идти по этому пути. Но здесь новость в том, что в результате недавних переговоров и их содержания я вижу путь, по которому можно идти. Это самая важная констатация», - сказал глава правительства.

Он также говорил о направлениях движения по этому пути. Во-первых, взаимное признание территориальной целостности. Пашинян дал ответ на вопрос, что будет в этом случае с Нагорным Карабахом, указав на второе направление: «Я считаю, что есть определенное пространство для того, чтобы состоялся и начался разговор между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Эти два направления я считаю имеющими краеугольное значение».

В рамках именно этого вопроса Пашинян решил обратиться к обвинениям в том, что власти Армении признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, и ответить на них. Он заявил, что второй президент Армении Роберт Кочарян и бывший министр иностранных дел Вардан Осканян своими решениями признали Нагорный Карабах частью Азербайджана. По словам Пашиняна, решениями оставить Карабах вне переговорного процесса в 1998 году и ратифицировать Стамбульскую хартию по безопасности ОБСЕ в ноябре 1999 года Армения признала Карабах в составе Азербайджана.

Эти решения и их последствия уже нельзя отменить, заявил премьер-министр. «На кого они хотят это повесить? То есть, такой подход: признала ли Армения Нагорный Карабах частью Азербайджана? Да, признала, и авторы этого признания - Вардан Осканян и Роберт Кочарян. А Серж Саргсян и Эдвард Налбандян приняли это наследие как предусловие прихода к власти. Роберт Кочарян также исключил Карабах из переговорного процесса в качестве предварительного условия прихода к власти в 1998 году, тем самым заложив краеугольный камень», - сказал Никол Пашинян.

Однако Пашинян не стал говорить о том, кто ставил эти предусловия, и если смена власти в независимой Армении была основана на принятии предусловий по вопросу Карабаха, были ли перед и ним поставлены подобные предусловия или нет.

Пашинян также обратился к своему заявлению «Арцах – это Армения и точка», сделанному в 2019 году на площади Возрождения в Нагорном Карабахе. По его словам, в преамбуле Декларации независимости 1990 года есть ссылка на решения Верховного Совета о воссоединении Армении и Карабаха.

«Адресатами всех обвинений, направленных в наш адрес, являются они. Начиная с обвинения в признании Карабаха частью Азербайджана, заканчивая обвинением в капитуляции. Потому что тот переговорный документ, который оставил на столе Серж Саргсян, если оценивать его по этим стандартам и формулам, был документом о капитуляции. Серж Саргсян оставил на столе документ о капитуляции и ушел», - заявил Пашинян.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян сегодня подтвердил депутатам, что на последней встрече с азербайджанским коллегой Баку передал Еревану элементы мирного договора, в основе которых лежат опубликованные еще весной пять принципов Азербайджана. Отметим, что в официальном сообщении Еревана по итогам воскресной встречи Мирзояна и Байрамова об этом ничего не было сказано.

Глава МИД подтвердил это, но не сообщил подробностей: «Нам действительно был передан такой документ. Есть вещи, которые мы еще анализируем и обязательно ответим. Будут вещи, которые вновь для нам будут приемлемы, будет что-то, что будет неприемлемо. Будут предложения, которые мы предложим включить… продолжится нормальный переговорный процесс».

Сегодня правительственный час в парламенте также прошел с участием лишь депутатов правящей фракции, он продлился всего полчаса. Только у четырех депутатов были вопросы к правительству и только один вопрос был адресован премьер-министру Пашиняну.