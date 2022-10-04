«Я не думаю, что слово «Арцах» должно и может быть в мирном договоре» - Ален Симонян

По мнению председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна, слово «Арцах» не должно быть в тексте мирного договора, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном. По словам Симоняна, с момента обретения независимости Армения не имела территориальных претензий к своим соседям и признала территориальную целостность Азербайджана.

«Не существует такого документа, о котором я мог бы говорить сейчас и сказать, что там есть или нет чего-то подобного, но в то же время давайте зафиксируем одно: у Республики Армения никогда не было территориальных претензий к соседним странам, и речь идет о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном», - отметил Симонян.

На вопрос Радио Азатутюн, возможно ли, что признанием в этом документе территориальной целостности Азербайджана Нагорный Карабах будет лишен права на самоопределение, спикер парламента ответил: «Мы признали территориальную целостность друг друга еще в 1991 году, и есть также документы, подписанные позже, в которых мы признали территориальную целостность друг друга. У Республики Армения с момента обретения независимости никогда не было территориальных претензий, речь шла о праве народа Арцаха на самоопределение. Это вопросы прав, и я не думаю, что слово «Арцах» должно и может быть включено в мирный договор, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном. Это мое личное мнение, думаю, мои коллеги его разделяют».

В заявлении, опубликованном вчера после заседания Совета безопасности под руководством президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, политическое руководство Карабаха сочло неприемлемым любой документ, который может не учитывать существование карабахского конфликта, поставить под удар перспективы его справедливого урегулирования и ограничить возможности для международного признания права на самоопределение народа Карабаха и результатов реализации этого права.

Заявление, принятое на заседании Совбеза Нагорного Карабаха, последовало за интервью премьер-министра Армении на прошлой неделе, в котором Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан могут и должны взаимно признать территориальную целостность друг друга, что карабахский вопрос должен быть отделен от мирного договора, который должен быть заключен между двумя странами. Кроме того, Пашинян отметил, что основным переговорщиком по карабахскому вопросу должен быть Нагорный Карабах.

Реагируя на это заявление, политическое руководство Карабаха вчера также отметило, что до тех пор, пока «Республика Арцах [Нагорный Карабах – ред.] не будет вовлечена в процесс урегулирования конфликта на полноправных основаниях и на высшем международном уровне, Республика Армения обязана и уполномочена представлять и защищать права и интересы народа Арцаха на международной арене».

Карабахские власти напомнили, что эти обязательства и полномочия предусмотрены рядом внутренних документов Армении, а также международных документов, в том числе документами ОБСЕ и трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года.

Отвечая на это замечание, спикер НС Ален Симонян заявил, что именно так в настоящее время и действуют власти Армении.

«Могу сказать, что мы так и делаем, и мы много раз говорили об этом, что все вопросы, связанные с Арцахом, прежде всего обсуждаются с властями Арцаха, и при принятии решения приоритет отдается мнению выборных властей Арцаха», - подчеркнул Симонян.