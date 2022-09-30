Главным бенефициаром обсуждения карабахского вопроса должен быть народ Нагорного Карабаха - Пашинян

«Мы считаем, что Армения и Азербайджан могут взаимно признать территориальную целостность друг друга, а главным бенефициаром дискуссии карабахского вопроса должен быть народ Нагорного Карабаха посредством избранных им представителей», - подчеркнул премьер.

Говоря о мирном договоре, Никол Пашинян подчеркнул, что существует такая идея, что «мирный договор между Арменией и Азербайджаном нужно отделить от вопроса Карабаха».

Россия, ЕС, США не готовы признать независимость Карабаха или его присоединение к Армении

Занимающиеся карабахской проблемой посредники - США, Россия, Евросоюз, имеют собственные представления об урегулировании проблемы, но ни один из них не готов признать независимость Нагорного Карабаха или его присоединение к Армении, сказал премьер-министр.

«Ни один из упомянутых вами международных субъектов, государств не готов признать независимость Карабаха, и никто не готов признать Карабах частью Армении. То есть, они, по сути, об этом говорили, возможно, немного метафорически, возможно, немного дипломатично, а возможно, иногда очень прямо. И мы должны признать этот факт», - сказал Пашинян, добавив, что, возможно, об этом стоило говорить и раньше, еще до войны.

Главы МИД Армении и Азербайджана через два дня начнут обсуждение текста мирного договора

Премьер-министр заявил, что через два дня министры иностранных дел Армении и Азербайджана официально начнут обсуждение текста мирного договора.

«Который в ходе переговоров и обсуждений должен принять какой-то вид, который может быть приемлемым для нас, если он будет для нас приемлемым, мы его подпишем», - сказал глава правительства Армении.

На вопрос, согласен ли Азербайджан вести переговоры отдельно с властями Армении и Нагорного Карабаха, премьер-министр ответил: «Я не хотел бы касаться этих конфиденциальных частей переговоров, мы все это увидим по ходу».

«Новые провокации не исключены»

Ситуация на границе напряженная, и это напряжение стабильно сохраняется, сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что не исключены новые провокации.

На вопрос, чем он объясняет последние события на границе, премьер-министр ответил: «С точки зрения периода, думаю, что все международное внимание сосредоточено на событиях, происходящих вокруг Украины. Из-за ситуации вокруг Украины страны также сосредоточены на вопросах в плане подготовки к предстоящей зиме. Возможно, возрастание значения энергетической составляющей играет определенную роль в том, что позиции Азербайджана становятся более агрессивными».

Касаясь вопроса, почему до сих пор не обнародованы имена погибших в ходе недавних столкновений на границах, премьер-министр ответил, что с учетом опыта 44-дневной войны они пришли к выводу, что правильно обнародовать имена погибших через институционально спланированный механизм.

«Это список, зарегистрированный в Фонде страхования военнослужащих, и там будут опубликованы имена. Но неопубликование списка имен погибших не означает, что он держится в секрете, потому что семьи идентифицированных погибших проинформированы», - сказал Пашинян.

«О переговорах осведомлен широкий круг лиц, в том числе власти Нагорного Карабаха»

На вопрос, готов ли он встретиться с бывшими президентами, представить им нюансы переговоров, и есть ли необходимость в консолидации, премьер ответил: «Необходимо понимать, что имеется в виду, потому что если есть такой контекст, что власть не способна взять на себя ответственность и нужно помочь ей взять на себя ответственность, то я могу сказать, что правительство осознает, и я лично осознаю ответственность за судьбу страны, и мы готовы взять на себя эту ответственность, мы получили эту ответственность от нашего народа».

Премьер-министр подчеркнул, что о переговорах осведомлен широкий круг лиц, в том числе власти Нагорного Карабаха.

«Считаю необходимым, чтобы президент Нагорного Карабаха не был в неведении ни об одной фразе, произнесенной и услышанной мной на любых переговорах. Что касается оппозиции и других политических сил, я считаю правильным, что я должен информировать президента Нагорного Карабаха, я знаю, что он, в свою очередь, информирует, как минимум, Совет безопасности и бывших высокопоставленных должностных лиц, - подчеркнул Пашинян, продолжив: - Хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, часть участников упомянутой Вами консультации полностью осведомлена о переговорном процессе, другая часть всегда имела возможность быть в курсе, потому что я всегда выражал свою готовность, в частности, полностью представить ход переговоров представителям парламентской оппозиции».

Никол Пашинян также добавил, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян, которые «соответственно являются лидерами двух фракций, отказались получать эту информацию».

«Руководимая Левоном Тер-Петросяном сила также отказалась получать эту информацию, потому что я делюсь этой информацией также с представителями внепарламентских сил, и в свое время было направлено приглашение «Армянскому национальному конгрессу» участвовать в таком формате, они отказались от участия», - сказал Пашинян.

«Выйдет ли ОДКБ из Армении?»

Вопрос о возможности выхода Армении из ОДКБ премьер-министр посоветовал сформулировать наоборот: «Выйдет ли ОДКБ из Армении?», и это, по его словам, вовсе не игра слов.

«Не будем забывать, что я председательствую в ОДКБ, а председательствующий в ОДКБ должен представить разъяснения премьер-министру Армении, это очень сложная ситуация», - подчеркнул он.

Никол Пашинян заявил, что армянская сторона ожидает от ОДКБ четкой политической оценки произошедшего на границах Армении, которой до сих пор нет.

На аргумент о том, что границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, премьер-министр возразил, что границы не демаркированы и между государствами-членами ОДКБ и третьими странами, а также между самими государствами-членами ОДКБ, что не означает, что эти страны могут нападать друг на друга.

Пашинян подчеркнул, что ставить под сомнение границы государств-членов означает ставить под сомнение само существование ОДКБ, поскольку в таком случае неясна зона ответственности организации.

«Сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит, сказать, что нет ОДКБ, потому что у ОДКБ есть зона ответственности, которая обозначена границами», - подчеркнул глава правительства Армении.