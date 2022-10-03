«Мы же не авантюристы, чтобы выйти из ОДКБ и считать, что этим мы решаем вопрос» - провластный депутат

Выход из ОДКБ – рискованное решение для Армении, необходимо эти риски тщательно взвесить. По мнению депутата правящей фракции Вигена Хачатряна, нельзя уходить, хлопнув дверью.

«Мы же не авантюристы, чтобы с удовольствием выйти из ОДКБ и считать, что этим мы решаем вопрос, и при этом возникнет 7-8 новых вопросов, которые не имеют решения», - сказал Хачатрян.

Три дня назад в Национальном собрании, в кабинете председателя комиссии по обороне и безопасности, прошла дискуссия с членами внепарламентской инициативы «Выход из ОДКБ». На вопрос, каково мнение правящей фракции, нужно ли выходить из ОДКБ, Виген Хачатрян ответил, что анализ продолжается, решения пока нет.

«Работа такова, что приходится рисковать, это сопряжено с риском, поэтому эти риски должны быть взвешены специалистами. Дело ведь не только в отношениях, мы должны четко и открыто говорить с нашим народом, мы должны быть уверены, увеличатся или уменьшаться наши энергетические проблемы, наши транспортные проблемы, проблемы той же армии», - подчеркнул он.

ОДКБ фактически отклонила просьбу Еревана о военной помощи, вместо этого направив в Армению миссию для подготовки доклада. Что показала реакция ОДКБ на сентябрьское нападение Азербайджана на границы Армении, стоит ли отказаться от членства в этой структуре? На эти вопросы премьер-министр в последнем интервью не дал четкого ответа, сказав, что представил свои замечания и предложения генеральному секретарю ОДКБ: агрессия Азербайджана против Армении должна быть зафиксирована, и должна быть разработана дорожная карта по ее устранению. По словам Пашиняна, это должно стать ключевым вопросом, красной чертой для ОДКБ.

«Когда говорят, выйдет Армения из ОДКБ или нет, это неправильная постановка вопроса. Вопрос в том, выйдет ли ОДКБ из Армении или нет, или ОДКБ зафиксирует свою зону ответственности? Еще раз говорю, если кто-то придет к окончательному выводу, что границы между Арменией и Азербайджаном нет, хотя оснований для такого вывода нет, но если кто-то сделает такое заключение, то зафиксирует, что ОДКБ просто не существует», - заявил премьер-министр.

Членство в ОДКБ находится в рамках армяно-российских отношений, шантаж о выходе из ОДКБ остальные государства-члены - Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан - даже не беспокоит, считает политолог Бениамин Погосян. Если Армения объявит о выходе из ОДКБ, это будет шагом против России, подчеркнул он.

«Это будет воспринято Россией как враждебный шаг. Ясно, что в России подумают, что это идея не только Армении, понятно, что там обязательно воспримут это так, что США и Франция убедили Армению «сделать враждебный шаг против России», дав взамен какие-то обещания, к тому же в то время, когда она [Россия] находится в войне с США, в целом с коллективным Западом, но фактически с США. Понятно, что это принесет минусы», - сказал Погосян.

Какой шаг должна предпринять Армения? За последние два года Азербайджан несколько раз совершил нападение и вторгся на километры вглубь суверенной территории Армении, а ОДКБ не выполняет своих союзнических обязательств. По мнению политолога, Армении следует выражать недовольство и критиковать ОДКБ, но последствия выхода из блока будут более серьезными.

«В данный момент принятие конкретного решения и заявление, что мы выходим из ОДКБ, по моей оценке, будет иметь больше негативных последствий. Но, может быть, причина этого в том, что я не знаю тех положительных последствий, которые, возможно, были обещаны нашим властям», - подчеркнул Погосян.

Членство в ОДКБ сковывает, но и в рамках этой структуры есть возможность укрепиться, считает представитель власти Виген Хачатрян. «Это не так, что когда мы выйдем из ОДКБ, на следующий день перед Арменией откроются все двери», - отметил он.

«Есть армянская поговорка, она гласит: сесть на осла – один конфуз, слезть – два. Сейчас надо семь раз отмерить, один раз отрезать, мы в процессе отмеривания, как мне кажется», - подчеркнул депутат.