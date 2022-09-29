Пашинян: Азербайджан пытается воспрепятствовать реализации Арменией программы реформирования армии

По словам премьер-министра, вчера вооруженные силы Армении проводили инженерные работы на границе, на территории Армении, и были подвергнуты атаке со стороны азербайджанских подразделений, которые также находились на территории Республики Армения.

«Позиция Армении однозначна и недвусмысленна: вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с территории Республики Армения», - заявил премьер-министр, отметив, что Азербайджан подобными провокациями пытается воспрепятствовать реализации Арменией программы реформирования армии.

Касаясь поставок оружия, Пашинян сказал, что Азербайджан старается по возможности добиться того, чтобы оружие и боеприпасы не поставлялись в Армению.

«У нас есть случаи, когда осуществляется оплата в сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам вооружения в Армению не выполняются, в том числе странами-союзниками. Это, безусловно, болезненная реальность, и мы должны глубоко проанализировать эту ситуацию», - заявил Пашинян, подчеркнув, что «все это происходит с одной целью, чтобы Армения отказалась от своей государственности, суверенитета, территориальной целостности и пошла на уступки».

«Мы полны решимости сохранить нашу независимость, суверенитет, территориальную целостность», — подчеркнул Пашинян.

Соглашаясь с международными призывами решить вопросы дипломатическим, мирным путем, глава исполнительной власти Армении подтвердил свое вчерашнее заявление: решением может стать размещение международной наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе, будь то миссия Совета Безопасности ООН, ОБСЕ или любой другой международной организации.

Несмотря на напряженную ситуацию вокруг Армении, армянский лидер призвал как членов правительства, так и общество в целом продолжать делать свою работу в привычном режиме, подчеркнув важность этого для страны.

Пашинян назвал три основных направлений работы правительства – создание среды безопасности для Армении, развитие системы образования и реформа армии.

Пашинян также отметил, что в настоящее время в мире происходит обрушение мирового порядка, предположив, при этом, что ни одна страна, по крайне мере, на Евразийском пространстве «не сможет избежать своей доли удара».

«Нам нужно быть вдвое гибче, вдвое интеллектуальнее, вдвое более стойкими, чтобы, как я уже говорил, провести нашу страну по бушующему океану в тихую гавань. Для этого нам необходимо иметь особую волю, особую мудрость, особое трудолюбие, проявлять особую последовательность», - заявил премьер-министр Армении.