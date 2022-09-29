МИД Армении: Провокация Азербайджана преследует цель сорвать встречу министров иностранных дел двух стран

Об этом накануне заявили в МИД Армении.

В заявлении «в связи с нарушением режима прекращения огня Азербайджаном», которое было опубликовано накануне, внешнеполитическое ведомство Армении отметило, что «28 сентября подразделения вооруженных сил Азербайджана, незаконно находящиеся на суверенной территории Республики Армения, с применением минометов и крупнокалиберного оружия, в очередной раз грубо нарушив режим прекращения огня, открыли стрельбу в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего с армянской стороны есть трое погибших».

«Предпринятая Азербайджаном очередная провокация, которая является продолжением начатой 13 сентября широкомасштабной агрессии против территориальной целостности Армении – явное пренебрежение прозвучавшим призывам международного сообщества и государств-членов Совета Безопасности ООН сохранять достигнутый режим прекращения огня. Это подтверждает опасения армянской стороны о том, что Азербайджан намеревается продолжать применение силы и вести свою максималистскую политику.

Более того, подобная провокация Азербайджана преследует цель сорвать встречу министров иностранных дел двух стран, организация которой обсуждается.

В сложившейся ситуации призываем международное сообщество оказать давление на военно-политическое руководство Азербайджана, предприняв действенные шаги и применив соответствующие механизмы для строгого соблюдения режима прекращения огня, вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения и предотвращения новых агрессий.

Республика Армения будет и впредь защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми средствами, предусмотренными Уставом ООН», - говорится в заявлении МИД Армении.