С Григоряном и Гаджиевым мы наметили конкретные шаги для достижения мира - Джейк Салливан

Вместе с секретарем Совета безопасности Армении и помощником президента Азербайджана мы наметили конкретные шаги для достижения мира, заявил советник президента США по национальной безопасности, принимавший в Вашингтоне Армена Григоряна и Хикмета Хаджева. Встреча при посредничестве Джейка Салливана, состоялась в Белом доме.

«Сегодня я принял Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для прямых и конструктивных переговоров. Мы обсудили важность недопущения дальнейшего насилия и проведения целенаправленных переговоров в установленные сроки. Мы также наметили конкретные шаги для достижения стабильного и прочного мира», - написал американский чиновник в Twitter по итогам встречи.



О каких шагах говорит советник Байдена, неясно. Ни Ереван, ни Баку их пока не уточнили.



Офис Совбеза Армении лишь сообщил, что стороны обсудили процесс долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы, а также необходимость установления мира в регионе. «Была подчеркнута важность устранения последствий недавней агрессии», - отмечается в сообщении.

Помощник президента Азербайджана также сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с мирным договором между Баку и Ереваном, делимитацией границ, открытием коммуникаций на Южном Кавказе.



«Основной подход здесь – продолжать усилия с мирной повесткой в рамках четких сроков. В ходе встречи обсуждались переговоры по мирному договору, делимитация границ, открытие транспортных путей, а также проблемы мин и пропавших без вести, которые являются частью гуманитарной повестки», - написал о встрече Гаджиев.



Это вторые прямые контакты между Ереваном и Баку после кровавых столкновений на армяно-азербайджанской границе около двух недель назад. Спустя неделю после вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении в Нью-Йорке при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена встретились министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.



До встречи в Вашингтоне секретарь Совета безопасности Армении и советник президента Азербайджана уже провели в этом году три встречи в Брюсселе с участием спецпредставителя Евросоюза Тойво Клаара.