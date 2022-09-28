Футбол: Сборная Армении уступила Ирландии и опустилась в Лигу C

Счет в матче на 18-й минуте открыл защитник сборной Ирландии Джон Иган. На 52-й минуте преимущество ирландцев удвоил нападающий Майкл Обафеми.



Сборной Армении удалось сравнять счет благодаря голам Артака Дашяна и Эдуарда Сперцяна на 71-й и 73-й минутах, соответственно.



В концовке матча красные карточки получили сразу два игрока сборной Армении – Ованнес Амбарцумян и Артак Дашян.

Победу в матче Ирландии принес Роберт Брэйди, который в добавленное арбитром время реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной площади.

По результатам турнира сборная Армении с 3 очками (одна победа и пять поражений) заняла последнее место в первой группе Лиги B и опустилась в Лигу C. Ирландия заняла предпоследнее место (7 очков). Лидер группы сборная Шотландии сыграла вничью с Украиной (0:0) и с 13-ю очками заняла первое место, поднявшись в Лигу A. Украина с 11-ю очками заняла второе место.