Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Баку угрожает армянской демократии – секретарь Совбеза Армении

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выступает в Фонде Карнеги.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян представил нынешним и бывшим американским официальным лицам, послам, членам Фонда Карнеги и других аналитических центров в Вашингтоне «крупномасштабную агрессию, предпринятую Азербайджаном против суверенной территории Армении, и ее последствия».

Подчеркнув, что таким шагом Баку вторгся на суверенную территорию Армении и угрожает армянской демократии, Григорян подчеркнул решимость Еревана идти по пути демократии.

Секретарь Совбеза Армении также говорил о «грубых нарушениях Азербайджаном норм международного гуманитарного права и фактах нанесения ударов по гражданскому населению и инфраструктуре».

На встрече был обсужден широкий круг представляющих двусторонний интерес вопросов армяно-американского сотрудничества, таких как демократия и экономическое сотрудничество.

Отметим, что секретарь Совета безопасности Армении находится в Вашингтоне с 26 сентября.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG