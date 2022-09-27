Баку угрожает армянской демократии – секретарь Совбеза Армении

Подчеркнув, что таким шагом Баку вторгся на суверенную территорию Армении и угрожает армянской демократии, Григорян подчеркнул решимость Еревана идти по пути демократии.

Секретарь Совбеза Армении также говорил о «грубых нарушениях Азербайджаном норм международного гуманитарного права и фактах нанесения ударов по гражданскому населению и инфраструктуре».

На встрече был обсужден широкий круг представляющих двусторонний интерес вопросов армяно-американского сотрудничества, таких как демократия и экономическое сотрудничество.

Отметим, что секретарь Совета безопасности Армении находится в Вашингтоне с 26 сентября.