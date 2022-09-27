«27 сентября мы вспоминаем жертв армяно-азербайджанского конфликта» - посольство США

«Соединенные Штаты привержены установлению мира в регионе Южного Кавказа», — говорится в сообщении.

Отметим, что начавшаяся 27 сентября 2020 года и длившаяся 44 дня война в Нагорном Карабахе унесла жизни более 6,5 тысяч армянских и азербайджанских военнослужащих, а также десятков мирных жителей.

Прекращение огня было достигнуто благодаря трехсторонним договоренностям между лидерами Армении, Азербайджана и России 10 ноября 2020 года. Азербайджану удалось военным путем захватить ряд районов вокруг территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, а также ряд территорий внутри самого Нагорного Карабаха. Часть районов армянская сторона передала под контроль Азербайджана согласно условиям прекращения огня. В остальной части региона, согласно договоренностям, были размещены около 2 тысяч российских миротворцев, которые также контролируют Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией.