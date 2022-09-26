Возникший на переговорах тупик увеличивает риски для безопасности - эксперты

Глава Армении напомнил, что в своем выступлении в ООН он задал простой вопрос: признает ли Азербайджан территориальную целостность Армении в ее международно признанных границах?

«Если да, то мы можем продолжить процесс достижения мирного соглашения. К сожалению, положительного ответа нет. Вопрос в том, почему?» - написал премьер-министр Пашинян.

Ранее премьер предупредил с трибуны ООН: «Азербайджан намерен оккупировать другие территории Армении, что необходимо предотвратить. Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким».

Депутаты правящей партии «Гражданский договор» либо отказываются комментировать тупиковую ситуацию в переговорах по мирному договору, либо оставляют телефонные звонки без ответа.

Лишь депутат Овик Агазарян согласился прокомментировать ситуацию, сказав, что в сложившейся ситуации следует продолжать дипломатические усилия, параллельно укрепляя обороноспособность Армении.

«Только дипломатическими шагами это сделать невозможно. Нам также необходимо укреплять нашу обороноспособность. Вопросами приобретения оружия занимаются соответствующие органы. Когда мы говорим о проблеме с оружием, мы должны понимать, что у нас нет проблемы с оружием на завтра. У нас есть проблема с оружием, скажем, на семь месяцев вперед. Вы должны думать не только о завтрашнем дне, но и вообще. В этом смысле есть проблемы», - сказал он.

Между тем, политические комментаторы отмечают, что тупик, возникший на переговорах, увеличивает риски для безопасности.

По словам политолога Арега Кочиняна, уже всем очевидно, что Азербайджан не признает территориальную целостность Армении, его поддерживают и Турция, и Россия. В этом случае, по мнению политолога, у Армении не остается другого выбора, кроме как наращивать возможности самообороны и работать с Вашингтоном.

«То есть, Армения вынуждена защищать свою территориальную целостность от России, Турции и Азербайджана. Если Армения останется одна в этом вопросе, то, естественно, что Армения либо подпишет [договор], либо просто Армению разорвут на части таким образом, что в подписи не будет нужды. Именно здесь есть возможность определенного выхода, это определенный политический разговор, начатый Соединенными Штатами с Арменией, который еще не является договоренностью, который еще не является альтернативой, но он уже дал определенные результаты», - сказал политолог.

По мнению политического комментатора Акопа Бадаляна, Азербайджан хочет воплотить в жизнь мирный договор со своими предусловиями, неприемлемыми для армянской стороны, что ведет к тупиковой ситуации и создает серьезные риски для безопасности.

«Заявления премьер-министра Армении в этих условиях являются шагами, направленными на привлечение большего внимания международного сообщества. У нас сегодня есть прекращение огня после боевых действий 13-14 сентября, но у нас нет никаких гарантий, что это прекращение огня может превратиться в постоянную стабильность», - отметил он.

Бадалян уверен, что Азербайджан в качестве основы для мирного договора пытается заставить Ереван признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и тем самым признать территориальную целостность друг друга. Об этом Баку заявляет очень четко, в ответ на что власти Армении отмечают, что известные 5 пунктов, представленные Азербайджаном, приемлемы, но в то же время представляют свои пункты, включающие в себя также вопросы безопасности и прав карабахских армян, или как минимум фиксируют, что этот вопрос не может касаться армяно-азербайджанского мирного договора. В этом вопросе, по мнению политического обозревателя, позиции сторон взаимоисключающие и перспектива их сближения не просматривается.

Что касается возможной поддержки со стороны США, то, по мнению Акопа Бадаляна, политической поддержки ожидать можно, но говорить о военной поддержке нереалистично.

«Но Ереван, безусловно, пытается найти и другие пути политической поддержки, в том числе, естественно, в первую очередь в США, чтобы с точки зрения безопасности держать ситуацию под контролем и не допускать новых столкновений. Это стремление Еревана обусловлено тем обстоятельством, что формальные союзнические военно-политические механизмы, существующие в сфере армяно-российских отношений и отношений Армения-ОДКБ, просто не работают», - сказал политический комментатор.

Кстати, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сегодня отбыл в Вашингтон, где проведет ряд рабочих встреч. Информация о деталях визита пока не сообщается.

А премьер-министр Никол Пашинян отправился в Париж, где встретится с президентом Макроном. Повестка дня этой встречи также неизвестна.