К сожалению, положительного ответа нет: Пашинян о вопросе, адресованном Алиеву

В Twitter лидер Армении сегодня напомнил, что в своем выступлении в ООН 22 сентября он задал простой вопрос: признает ли Азербайджан территориальную целостность Армении в ее международно признанных границах?

«Если да, то мы можем продолжить процесс достижения мирного соглашения. К сожалению, положительного ответа нет. Вопрос в том, почему?», - написал сегодня премьер-министр Пашинян.

В двадцатиминутном выступлении премьер-министр Армении говорил в основном об отношениях с Азербайджаном, утверждая, что Баку намерен захватить новые территории у Армении.

«Задаю официальный и публичный вопрос президенту Азербайджана: можете ли вы показать мне карту Армении, которую вы признаете, или готовы признать, как Республику Армения? Почему я это спрашиваю? Потому что может выясниться, что, согласно официальной точке зрения Азербайджана, только половина Армении, а то и меньше, является Республикой Армения», - в своем выступлении в ООН, в частности, заявил Пашинян.

Выступая на сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал выступление премьер-министра Армении «доказательством того, что армянская сторона намерена продолжать конфронтацию вместо нормализации».