Абдоллахиян: Иран считает недопустимым любое изменение территориальных границ и геополитики в регионе

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, «министр Мирзоян представил детали широкомасштабной агрессии, развязанной со стороны Азербайджана в отношении суверенности и территориальной целостности Республики Армения, особенно подчеркнув важность незамедлительного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории РА и ликвидации последствий агрессии».

«Коснувшись значения адресной и соответствующей реакции международного сообщества по отношению к максималистской политике Азербайджана, Арарат Мирзоян отметил важность принципиальной позиции иранской стороны по сложившейся ситуации и ее решению», - отметили в МИД Армении.

Согласно сообщению, Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что Иран считает недопустимым любое изменение территориальных границ и геополитики в регионе.

«Была обоюдно отмечена важность урегулирования вопросов посредством мирных переговоров. В ходе встречи министры иностранных дел двух стран выразили удовлетворение высоким уровнем армяно-иранских отношений, основанных на вековой дружбе. Была отмечена важность совместных усилий по обогащению двусторонней повестки, особенно в сферах энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, транспорта и инфраструктуры», - говорится в сообщении.