В Нью-Йорке состоялась встреча Никола Пашиняна и Энтони Блинкена

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян «коснулся широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув важность озвучиваемых США четких позиций и оценок относительно произошедшего».

Согласно сообщению, глава правительства Армении высоко оценил личные усилия г-на Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога. Никол Пашинян также подчеркнул важность осуждения международным сообществом действий Азербайджана, необходимость вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения, возвращения удерживаемых азербайджанской стороной армянских военнопленных, адекватного реагирования на другие гуманитарные вопросы.

«Энтони Блинкен подчеркнул готовность США продолжать свои усилия в переговорном и мирном процессе, подчеркнув необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха. Госсекретарь США отметил важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о продолжительном развитии армяно-американских отношений и представляющих взаимный интерес других вопросах», - говорится в сообщении.