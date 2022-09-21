В сообщении ОДКБ о ереванских обсуждениях Зася боевые действия даже не упоминаются

Азербайджанские войска как можно скорее должны покинуть оккупированные территории Армении, и Армения будет всеми доступными средствами защищать свою территориальную целостность, независимость и суверенитет, заявил секретарь Совета безопасности Армении​, принимая сегодня делегацию во главе с генеральным секретарем ОДКБ.

Между распространенными сторонами сообщениями об обсуждениях Армена Григоряна и Станислава Зася в Ереване заметна существенная разница. Если армянская сторона охарактеризовала действия Азербайджана как «широкомасштабную агрессию», то в официальном заявлении ОДКБ имевшие место на днях боевые действия, в результате которых член блока Армения потеряла более 200 человек убитыми и пропавшими без вести, даже не упоминаются.

«Была обсуждена ситуация в регионе и возможные дальнейшие действия ОДКБ в сложившейся ситуации», - говорится в распространенном секретариатом ОДКБ заявлении по поводу встречи Григорян-Зась.

Согласно тому же источнику, миссия во главе с Засем, прибывшая вчера в Ереван, должна подготовить доклад главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработать предложения «по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на армяно-азербайджанской границе». С этой целью они посетят приграничные районы Армении и встретятся с высшим политическим и военным руководством республики.

После широкомасштабных боевых действий на армяно-азербайджанской границе 13 сентября официальный Ереван обратился в ОДКБ и к считающейся союзником Армении России с просьбой о военной поддержке. Однако после того, как и Кремль, и военный блок, фактически, отклонили просьбу Армении о помощи, в ОДКБ приняли решение о направлении в Армению мониторинговых миссий.

Первой 16 сентября в Ереван прибыла миссия во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым. Она пробыла в Армении всего четыре дня и после представления результатов наблюдений министру обороны Армении Сурену Папикяну вернулась в Москву. К каким выводам пришла делегация во главе с российским генералом, воевавшим в Афганистане и Чечне, сегодня в военном ведомстве Армении сообщить Радио Азатутюн отказались.