Вчера вооруженные силы Азербайджана Открыли огонь в направлении Неркин Ханд. По словам главы общины, один человек ранен

Вчера вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении общины Неркин Ханд Капанского района Сюникской области.

Глава общины Хачатур Багдасарян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что между 9 и 10 часами вечера армянские позиции вблизи села были обстреляны из легких видов оружия.

Хотя Минобороны не предоставляет информацию о раненых, однако Хачатур Багадасрян говорит, что, по его сведениям, есть один раненый.

«Да, у нас есть один раненый, как я слышал, он из Еркрапах», - сказал Багдасарян.

В Союзе добровольцев «Ерхапах» подтвердили эту информацию, отметив, что доброволец уже прооперирован, его состояние стабильное.

Минобороны информацию о раненом добровольце пока не обнародовало. Вчера вечером в военном ведомстве лишь отметили, что 20 сентября вооруженные силы Азербайджана с определенной периодичностью нарушали режим прекращения огня на восточном направлении, применяя стрелковое оружие.

Сегодня в воинском пантеоне «Ераблур» пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян, отвечая на вопрос, есть ли у армянской стороны раненые вследствие имевшего место вчера в Неркин Ханде нарушения режима прекращения огня, сказал: «В случае наличия раненого в результате стрельбы противника Министерство обороны публикует об этом официальное сообщение».

На уточняющий вопрос, опровергает ли он заявление главы общины Некин Ханд Багдасаряна об одном раненом, Торосян ответил: «О любом ранении, полученном в результате огня противника, Министерство обороны распространяет официальное сообщение».

После азербайджанского нападения 13 сентября дети и женщины были эвакуированы из Неркин Ханда, но мужчины остались.

По словам главы общины, в селе проживают около 30 семей. После прекращении огня 14 сентября жители вчера хотели вернуться, но, поскольку ситуация вновь обострилась, решили подождать еще несколько дней.

По сообщению Багдасаряна, пастбища общины и часть приватизированных земель в настоящее время находятся под контролем азербайджанцев, другая часть просматривается ими и нет возможности проводить сельскохозяйственные работы. В Неркин Ханде люди возделывают земельные участки рядом с домом.

На прошлой неделе начальник Генштаба ВС Армении Эдуард Асрян сообщил, что азербайджанские силы вклинились в направлении Неркин Ханда на глубину 1-1,5 км.

Министерство обороны сообщает, что, по состоянию на 10 часов утра сегодня, ситуация на армяно-азербайджанской границе не изменилась.