Армения отмечает День независимости

На референдуме 21 сентября 1991 года народ Армении подавляющим большинством голосов высказался за выход из состава СССР и создание независимого государства.

После недавних столкновений на границе вследствие вторжения Азербайджана на территорию Армении правительство отменило праздничные мероприятия.

«Сегодня тоже 21 сентября и сегодня тоже референдум о независимости»

В послании премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю праздника, в частности, сказано:

«Сегодня исполняется 31 год со дня независимости Республики Армения. 21 сентября 1991 года состоялся референдум о Независимости, в котором приняли участие 2 миллиона 56 тысяч 758 человек, что составило 95,5% от общего числа избирателей.



На референдум был вынесен следующий вопрос: “Согласны ли Вы, чтобы Республика Армения была независимым демократическим государством вне состава СССР?” На этот вопрос утвердительно ответили 99% участников референдума - 2 миллиона 42 тысячи 627 человек»:



«Однозначно и несомненно, что 21 сентября 1991 года если не все граждане, сказавшие “да”, то, по крайней мере, большинство, понимало, что это не просто пометка, сделанная ручкой в бюллетене, а линия, по ту сторону которой субъект становится Гражданином, Родина становится Государством, девизом становится Ответственность.



21 сентября 1991 года сказавшее “Да” поколение полностью и достойно приняло на себя эту ответственность, неся на своих плечах бремя войны, экономических трудностей и социального отчаяния. И сегодня, в 31-ю годовщину Независимости Армении, я прежде всего хочу сказать слова почтения этому поколению, в первую очередь нашим героям, отдавшим свою жизнь за Независимость, за Государственность, тем людям, которые сказали “да” независимости, пожертвовав по призыву новонезависимой страны своими жизнями и благополучием», - говорится в послании, текст которого опубликовала пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.



«Сегодня тоже 21 сентября и сегодня тоже референдум о Независимости. Референдум 1991 года состоялся, но не завершился, и референдум о Независимости проходит сегодня.



Наши герои, отдавшие жизнь за Родину, сказали Независимости “Да”, и очень важно, чтобы наши колени не согнулись от горечи их утраты. Солдат, стоящий на границе, говорит “Да” Независимости, и крайне важно, чтобы его “Да” нашло отклик не только в наших сердцах, но и в наших делах, - подчеркнул Пашинян и продолжил: - «Каждый день, каждый божий день, госслужащий или крестьянин, солдат или бизнесмен, учитель или рабочий, хотим мы этого или нет, осознаем мы это или нет, мы являемся участниками референдума, референдума о Независимости. И важно, чтобы мы сказали “Да” Независимости, сказали “Да” Суверенитету, сказать “Да” демократии и, по необходимости, подтвердили это “Да” на том участке Государства-Родины площадью 29 тысяч 800 квадратных километров, где это “Да” понадобится больше всего. И не будем сомневаться, не будем колебаться, потому что каждый день, каждый божий день нам пытаются внушить новые сомнения, новые страхи, и все это ради одного: чтобы мы отказались от своей Независимости, чтобы мы отказались от нашего государства».



«Да Независимости, Да Суверенитету, Да Республике Армения!» - заключил свое послание премьер-министр Армении.