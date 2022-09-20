Ожидаю от властей Армении действенных шагов в плане выхода из ОДКБ - Арам Саргсян

Власти просчитывают выгоды и риски своих возможных шагов. На сегодняшней встрече премьер-министра Никола Пашиняна с внепарламентскими силами обсуждался также вопрос о выходе из возглавляемого Россией военного блока ОДКБ, сообщил журналистам глава партии «Республика» Арам Саргсян.

Он и несколько присутствовавших на встрече коллег озвучили предложение о немедленном прекращении членства Еревана в ОДКБ.

На вопрос, что нужно будет делать после этого, Саргсян ответил: «В мире есть много стран, не входящих ни в один военный союз. Например, Иордания не является членом какого-либо военного союза. Или Израиль не является членом какого-либо военного союза, но является партнером Соединенных Штатов. Соединенные Штаты ежегодно оказывают Иордании военную помощь в размере 800 млн долларов. Согласно моим подсчетам, в случае с Арменией они будут оказывать военную помощь в размере 400 млн долларов ежегодно. Ожидаю от властей Армении действенных шагов в плане выхода из ОДКБ. И ставлю это требование перед ними. Если сделают это - очень хорошо, не сделают - это их проблема. Мы находимся в российском болоте, которое хочет от нас одного: Мегринского коридора. И Азербайджан тоже хочет от нас одного, хочет чтобы мы признали его территориальную целостность и отказались от Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Мы выходим из этого или нет? Если мы не выходим из этого, значит соглашаемся с этим вариантом, должны и коридор отдать, и отказаться от Арцаха. И сегодня нам протянута рука, если мы ею воспользуемся, то, возможно, сможем этого не делать».

А получила ли Армения предложение военного сотрудничества от США? По словам Саргсяна, положительным ответом на этот вопрос стал визит спикера Палаты представителей Конгресса США в Ереван. И хотя Нэнси Пелоси в своих публичных заявлениях не делала подобных прямых предложений, Саргсян утверждает, что эти мессиджи были очевидны.

«Нэнси Пелоси абсолютно прямо протягивает Армении руку и говорит: мы готовы поддержать вас во всех вопросах: независимость Армении, территориальная целостность Армении, развитие экономики Армении, в том числе армянская армия, во всем этом мы готовы поддержать вас. Теперь вы спрашиваете, поддержат или нет... Люди предложили, а мы согласны, чтобы поддержали? Об этом Нэнси Пелоси сказала прямо. Только визитов в те структуры достаточно, чтобы сделать выводы о том, какие вопросы обсуждались», - сказал глава партии «Республика».

В ходе визита, запланированного задолго до нападения на Армению, Нэнси Пелоси также встретилась с министром обороны и обсудила ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух стран в этой сфере. На состоявшейся ранее пресс-конференции Пелоси, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, готовы ли США оказать военную помощь Армении, сказала, что они приехали в Армению, чтобы понять, чего Ереван ждет от Вашингтона.

Саргсян уверен, что единственным препятствием является членство Армении в ОДКБ. «Они не передают новые технологии стране, которая является членом военного блока, возглавляемого страной, являющейся их противником или врагом. То есть, наше членство в ОДКБ мешает нам закупать оружие и боеприпасы с новыми военными технологиями. А с российским оружием и боеприпасами, с российскими технологиями мы всегда будем проигрывать Азербайджану», - уверен Арам Саргсян.

За этот период о препятствиях для Армении при закупке вооружения говорили и премьер-министр Никол Пашинян, заявивший с трибуны парламента, что деньги есть, но на пути закупок оружия возникают политические, технические и транспортные вопросы, и спикер парламента Ален Симонян, сказавший, что «единственная реальная потребность, которая у нас есть, это потребность в оружии».

А провластный депутат, член парламентской комиссии по обороне Гагик Мелконян вчера заявил, что после 44-дневной войны Россия не продала Армении никакого оружия.

Несмотря на эти заявления, Саргсян не захотел говорить о проблеме, сославшись на государственную тайну. Но, по его словам, этот вопрос также обсуждался с Пашиняном.

Саргсян считает эти вопросы вызывающими панику и опасными. Он сказал, что на встрече с Пашиняном также подверг критике вице-спикера НС Акопа Аршакяна, который вчера на встрече с послом Японии заявил, что «Азербайджан, возможно, готовится к новому нападению, расширяя географию, в том числе со стороны Нахичевана».

«Я раскритиковал вице-спикер НС. Я также подверг критике заявление президента Арцаха Араика Арутюняна о том, что могут произойти события и похуже, чем 44-дневная война. Достаточно было наблюдать за истерикой в российских СМИ во время визита Нэнси Пелоси… и знаете, какие были выводы? Армяне, одумайтесь, иначе у вас произойдет нечто более страшное, чем было во время 44-дневной войны. И очень печально, что днем позже эту пропаганду озвучивает Араик Арутюнян в Армении. Естественно, России больше ничего не остается, кроме как нас запугивать, чтобы мы не развивали тесные связи с Западом, а то у нас возникнут проблемы. Поэтому они создают проблемы», - сказал Саргсян.

Премьер-министр Пашинян периодически встречается внепарламентскими силами. Помимо Арама Саргсяна на сегодняшней встрече в числе других присутствовали также председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель партии «Сила Родины» Тигран Арзаканцян.