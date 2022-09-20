Опасность нового нападения сохраняется - Эдуард Агаджанян

По его словам, режим прекращения огня все еще хрупок, и опасность нового нападения сохраняется.

Предлагаем отрывок из интервью:

Радио Азатутюн: - Считаете ли вы результативными переговоры Мирзоян-Блинкен-Байрамов, состоявшиеся минувшей ночью в Нью-Йорке?

Эдуард Агаджанян: - Знаете, подобные встречи - это эпизоды одного общего процесса, и чтобы можно было оценить их эффективность, надо рассматривать их в контексте всего процесса, а до тех пор, пока процесс не достиг той стадии, когда будет возможно зафиксировать конкретные результаты, думаю, на данный момент пока рано давать подобную оценку.

Радио Азатутюн: - Под результатом вы имеете в виду, чтобы хотя бы режим прекращения огня не был хрупким?

Эдуард Агаджанян: - В том числе и это, да, но, в конце концов, мы должны зафиксировать, что цель всего этого процесса - достижение всеобъемлющего и долгосрочного мира, до которого, к сожалению, в данный момент нам еще далеко, и мы должны активизировать работу как по обеспечению привлечения наших посредников, так и посредством этого по приведению Азербайджана за стол переговоров.

Радио Азатутюн: - Вы говорите - посадить за стол переговоров, на вчерашней встрече Байрамов сам выразил готовность начать срочные переговоры по повестке мирного урегулирования уже на уровне лидеров.

Эдуард Агаджанян: - Вы правы, но параллельно с этим вооруженные силы Азербайджана осуществляют широкомасштабную военную агрессию против суверенной территории Армении, и эти две реальности противоречат друг другу, по крайней мере, по своей логике. Я имею в виду предметные переговоры, которые, естественно, не сопровождаются и направляются военными действиями.

Радио Азатутюн: - Есть ли информация, планируется ли в ближайшее время встреча Пашинян-Алиев?

Эдуард Агаджанян: - На данный момент подобного решения нет.

Радио Азатутюн: - Есть ли предварительное условие о выводе азербайджанских войск с территории Армении, чтобы только потом вернуться к переговорам по мирному договору?

Эдуард Агаджанян: - Республика Армения очень четко выразила свою позицию в заявлении, принятом вчера Советом безопасности. Думаю, здесь не существенно, будет ли это выглядеть как предусловие или предусловие не будет в данном случае приоритетом. Для нас важно зафиксировать позицию РА, которая очень четкая и недвусмысленная.

Радио Азатутюн: - Каковы масштабы скопления войск на границах, в том числе на нахичеванском направлении? Ереван регулярно заявляет об этом.

Эдуард Агаджанян: - У меня нет информации об оперативной обстановке, этот вопрос нужно задать Министерству обороны.

Радио Азатутюн: - Мой вопрос был больше в контексте возможности нового нападения.

Эдуард Агаджанян: - Смотрите, вероятность нового нападения как минимум никогда не исчезала. Эта вероятность сохраняется со дня прекращения огня, и правительство Армении направляет всю свою энергию и ресурсы на решение этого вопроса политико-дипломатическими средствами.

Радио Азатутюн: - Но эта опасность сохраняется.

Эдуард Агаджанян: - Опасность однозначно сохраняется.