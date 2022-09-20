Удастся ли США убедить Турцию и Азербайджан урегулировать разногласия с Арменией путем переговоров?

Политолог Армен Багдасарян, анализируя итоги встречи Блинкен-Мирзоян-Байрамов в Нью-Йорке, делает вывод, что из ответа именно на этот вопрос будет ясно, можно ли избежать очередного военного столкновения на армяно-азербайджанской границе.

«Но это зависит не от нас. Это зависит от того, смогут ли США убедить Турцию и Азербайджан получить хотя бы часть того, что они пытаются решить военным путем», - сказал Багдасарян.

В своем выступлении в начале переговоров в Нью-Йорке госсекретарь США выразил удовлетворение в связи с тем, что столкновения, начавшиеся на прошлой неделе, прекратились и в последние дни новой эскалации не было. По сообщению МИД Армении, Арарат Мирзоян подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с территории Армении. Он заявил, что применение силы, равно как и угроза ее применения, неприемлемы.

По сообщению азербайджанского информационного агентства «Тренд», глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов возложил вину за последние столкновения на армян, а также подчеркнул, что «обострение ситуации не выгодно Азербайджану, который реализует в регионе масштабные программы по восстановлению и переселению бывших беженцев».

Член ОДКБ Армения, находящаяся в большой экономической и политической зависимости от России и не получившая никакой поддержки со стороны своего союзника России во время последнего нападения Азербайджана, по словам Багдасаряна, может столкнуться с другими опасностями вследствие новых геополитических событий. По мнению политолога, очевидно, что задача номер один для США - вытеснение России из региона.

«Конечно, это создает для нас серьезнейшие опасности, потому что мы должны понимать, что по большому счету цель борьбы сверхдержав состоит в том, кто будет контролировать армяно-иранскую границу. Россия хочет, чтобы вопросы здесь решались таким образом, чтобы они пришли спасти Армению, взамен увеличив здесь свое присутствие и установив полный контроль над армяно-иранской границей. Цель Соединенных Штатов – установление мира без России. Армения всего лишь должна предоставить дороги Турции и Азербайджану. Но такая Армения, которая не будет в составе ОДКБ и где не будет российских военных баз», - сказал политолог.

Политический аналитик Акоп Бадалян считает, что, пытаясь ослабить Москву на Кавказе, США будут использовать это в более широких геополитических целях.

Однако, как и Армен Багдасарян, Акоп Бадалян также видит здесь риски для Армении, если США и Россия не найдут точек соприкосновения.

«Это создает опасность в смысле ответных действий России, и это столкновение уже является обстоятельством, которое с большой вероятностью может также стать причиной дальнейшей эскалации. И с этой точки зрения очень важно, чтобы США и Россия в первую очередь пришли к какому-то общему мнению относительно ситуации на Кавказе и, в частности, в связи с армяно-азербайджанской проблемой, чтобы их отдельная работа не повышала логику столкновения и, следовательно, не увеличивала с обратным эффектом эскалацию», - сказал Бадалян.