До сих пор не ясно, отступила ли азербайджанская группа из 10-12 человек из района Джермука

Спустя три дня после заявления начальника Генштаба ВС Армении о том, что небольшая группа вооруженных сил Азербайджана находятся в 4,5 км от города Джермук, все еще не ясно, отступила ли группа противника численностью 10-12 человек, была ли взята в плен или покинула территорию Армения.

Ни мэр Джермука, ни заместитель мэра не сообщили Радио Азатутюн новых подробностей. Вице-мэр Вардан Саргсян призвал следить только за официальными новостями. «Я этого не знаю, у меня нет информации о том, они там есть или их там нет. Я не представитель Минобороны... мы не в курсе», - сказал он.

А официальные источники уже три дня молчат. Радио Азатутюн направило запрос в Министерство обороны, чтобы выяснить, какие шаги предпринимаются для выдворения окруженной азербайджанской группы с территории Армении, если эта группа все еще находится на холме близ Джермука, но ответа пока нет.

В минувшую пятницу в ходе встречи с аккредитованными в Армении дипломатами и представителями международных организаций в Джермуке начальник Генштаба Вооруженных сил Армении заявил, что в ходе азербайджанского нападения 13 сентября противник вторгся на территорию Армении в нескольких направлениях однако больше всего углубился на участке Джермука.

На брифинге с журналистами Эдуард Асрян даже указал пальцем, на вершине какого холма находится группа противника, добавив, что если группа не получит воду и еду, через несколько дней ее ресурсы иссякнут и она будет вынуждена уйти.

«Группа с флангов окружена нашими подразделениями, то есть тактическую ситуацию я оцениваю как стабильную, и в результате наших умелых действий эта группа уйдет оттуда», - сказал он.

Еще в мае прошлого года азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Армении как минимум по трем направлениям и фактически укрепились на несколько километров вглубь. Тогда Минобороны Армении также заявляло, что азербайджанские войска должны уйти с суверенных территорий Армении, что азербайджанские силы находятся под контролем ВС Армении, но спустя год никакой информации об их отводе не сообщалось.

На замечание Радио Азатутюн о том, что если армянские силы уже окружили азербайджанскую группу численностью 10-12 человек в Джермуке, нельзя ли предпринять другие шаги, глава Генштаба ответил, что сейчас этот вопрос не рассматривается, он лишь может сказать, что контроль в руках у армянской стороны. Радио Азатутюн ожидает от Минобороны ответов и на эти вопросы.

Кстати, в тот же день председатель Национального собрания Ален Симонян в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что в Армению проникли одна-две азербайджанские группы, которых ищут. «Ведутся работы, и они будут вытеснены, либо этот вопрос решится военным путем, и я предполагаю, что очень быстро», - сказал он.

Слова Симоняна вызвали обеспокоенность в некоторых населенных пунктах, в частности, в Лорийской области. Позже пресс-секретарь спикера парламента уточнил, что в своем заявлении Ален Симонян имел в виду информацию, которую сообщил начальник Генштаба в Джермуке, а не о других диверсионных проникновениях.