Глава Минобороны Армении принял Нэнси Пелоси

Согласно сообщению, Папикян поблагодарил Пелоси «за быстрое реагирование на ситуацию, посещение региона и озвучивание адресных оценок относительно крупномасштабной военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября».



«Министр обороны спикеру Палаты представителей Конгресса США ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной военной агрессии Азербайджана. Пелоси представила позицию США по ситуации. В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух стран в оборонной сфере», - отмечается в сообщении Минобороны Армении.