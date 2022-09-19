Согласно сообщению, Папикян поблагодарил Пелоси «за быстрое реагирование на ситуацию, посещение региона и озвучивание адресных оценок относительно крупномасштабной военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября».
«Министр обороны спикеру Палаты представителей Конгресса США ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной военной агрессии Азербайджана. Пелоси представила позицию США по ситуации. В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух стран в оборонной сфере», - отмечается в сообщении Минобороны Армении.
Глава Минобороны Армении принял Нэнси Пелоси
Министр обороны Армении Сурен Папикян принял в воскресенье прибывшую в Армению с официальным визитом делегацию во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.
Согласно сообщению, Папикян поблагодарил Пелоси «за быстрое реагирование на ситуацию, посещение региона и озвучивание адресных оценок относительно крупномасштабной военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября».
Форум