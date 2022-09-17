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Армения

В ходе визита в Армению Нэнси Пелоси даст пресс-конференцию

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси

17 сентября с трехдневным визитом в Ереван прибывает делегация во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По сообщению посольства США, в ходе визита 17-19 сентября запланированы встречи спикера Палаты представителей с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно- американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности.

Нэнси Пелоси проведет пресс-конференцию, возложит венок к Мемориалу жертв Геноцида армян и выступит в арт-центре «Гафесчян».

В состав американской делегации входят председатель Комитета по энергетике и коммерческим вопросам Палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер.

Визит Пелоси, которая является третьим по рангу официальным лицом США, не является региональным. Спикер Палаты представителей США прибудет в Армению из Германии. О планах визита Пелоси в соседние страны ничего не сообщалось.

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