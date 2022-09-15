Дороги, ведущие в Сотк и Джермук, пока закрыты

Хотя уже в течение суток Министерство обороны Армении сообщает, что на границе значительных инцидентов не зарегистрировано, однако и дорога из Вардениса в Сотк в Гегаркуникской области и дорога в Джермук Вайоцдзорской области закрыты. Когда дороги будут открыты, пока не ясно.

«Мы видели, что во всем районе звучали выстрелы. О чем должен думать житель Вардениса? Главная мысль, которая возникает в голове здравомыслящего человека: спасти семью, детей, что и произошло. Шум был настолько громким, что дети плакали, когда слышали, что происходит. Думаю, в первый момент была паника, но потом разум победил панику, мы поняли, что в случае паники Армения слишком мала, чтобы далеко убежать. У нас здесь корни, традиции, культура, мы знаем друг друга и сейчас мы входим в период восстановления», - сказал один из жителей Вардениса.

«Что мы должны думать? Руководство, парламент должны думать, наша полиция должна думать, красные береты должны думать, армия, генералы должны думать. Что мы можем сделать?» - сказал другой житель.

Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября и продолжались почти два дня. Армянская сторона сообщила о не менее 105 погибших, азербайджанская сторона - о 71 погибшем, также есть погибшие среди мирного населения Армении.

Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение. Ереван обратился к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.

По сообщениям Минобороны Армении, с 20:00 14 сентября огонь по всем направлениям практически прекратился, по состоянию на 11:00 15 сентября на армяно-азербайджанской границе значительных инцидентов не зафиксировано. А секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня, не уточнив подробностей.