Благодаря участию международного сообщества было достигнуто соглашение о прекращении огня – секретарь Совбеза Армении

«Естественно, без договоренности было невозможно иметь прекращение огня. Будем надеяться, что Азербайджан продолжит соблюдать режим прекращения огня», - заявил Григорян.

Ранее сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку представил Еревану предложение об установлении одностороннего гуманитарного прекращения огня, в МИД Армении заявили, что не располагают информацией о таком предложении.

Азербайджан также выразил готовность передать тела около 100 армянских военнослужащих.

Согласно Министерству обороны Армении, после почти двух дней боев на армяно-азербайджанской границе с 20:00 14 сентября по всем направлениям огонь практически прекратился.

Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября, армянская сторона сообщила о не менее 105 погибших, азербайджанская сторона - о 50 погибших, также есть погибшие среди мирного населения Армении. Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение.