Заседание НС проходит в напряженной обстановке, некоторые депутаты от оппозиции находится в парламенте

Заседание Национального собрания Армении проходит в напряженной обстановке. Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян находится в парламенте. С трибуны парламента он заявил, что передаст требование и мнение десятков тысяч людей, собравшихся вчера у здания Национального собрания.

После вчерашнего заявления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте о готовности принимать трудные решения многие граждане собрались поздно вечером перед зданием Национального собрания. Проспект Баграмяна был закрыт. Протестующие требовали отстранения властей.

Манукян сегодня заявил, что «мы стоим перед угрозой для государственности», обвинив власть в «полном крахе» ее политики.

«Осознайте, мы стоим перед угрозой разрушения государственности, посмотрите, вчера в Степанакерте тысячи людей собрались одновременно, опять стихийно. Эти люди чувствовали себя преданными, они чувствовали себя одинокими против азербайджанцев, эти люди в какой-то момент услышали, что никто больше не говорит о них с трибуны НС. Поймите, остановись! Вчера с трибуны прозвучала фраза о том, что если какой-то документ будет подписан, то люди могут назвать его [премьер-министра Никола Пашиняна] предателем. Этот ярлык будет позже навещен на всех вас», - заявил Манукян, обращаясь к провластным депутатам.

Выступление депутата от оппозиции было прервано из-за реплик с мест провластных депутатов.

Вице-спикер НС Аршак Акопян призвал некоторых депутатов правящей фракции «Гражданский договор» либо сохранять спокойствие, либо покинуть зал, а Гегама Манукяна - не накалять атмосферу в зале.

«Вы используете терминологию, господин Манукян, вырываете из контекста некоторые вещи, вызывающие эмоциональную реакцию», - сказал Акопян, призвав депутатов к спокойствию.

После выступления Манукяна страсти вновь накалились, был объявлен 20-минутный перерыв.

Вчера в парламенте Никол Пашинян заявил: «Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но трудное решение не означает решения против государственных интересов Армении. Мы хотим подписать такой документ, в результате подписания которого многие, возможно, будут нас критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, и мы все равно будем благодарны, если в результате этого Республика Армения получит прочный мир и безопасность на площади 29,8 тыс. квадратных километров».

После этого заявления вчера собравшиеся у здания парламента потребовали от депутатов оппозиционных фракций «Айастан» и «Честь имею» начать процесс выражения вотума недоверия премьер-министру Николу Пашиняну.

В правящей партии «Гражданский договор» опровергли сообщения о наличии некоего документа, который Армения собирается подписать с Азербайджаном на фоне последней эскалации на армяно-азербайджанской границе. Позже в посте у себя на странице в Facebook, а также в прямом эфире Пашинян заверил, что такого документа нет. «Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны», - сказал он.