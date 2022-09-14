Акция протеста возле здания Национального собрания в Ереване

Вечером они перекрыли проспект Баграмяна, где проводят акцию протеста.

Среди протестующих есть и представители оппозиционных сил.

На проспект Баграмяна стянуты силы полиции.

Отметим, что основной темой «правительственного часа» в парламенте сегодня стала ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Сразу после полуночи 13 сентября Армения обвинила Азербайджан в совершении агрессии в отношении ее суверенной территории. Азербайджан же заявил, что предпринял военные действия в ответ на провокации с армянской стороны.

С того времени, согласно Министерству обороны Армении, бои на нескольких направлениях вдоль границы продолжаются с различной интенсивностью.

Выступая в парламенте сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по меньшей мере 105 армянских военнослужащих погибли в боестолкновениях, а Азербайджану удалось захватить 10 квадратных километров армянской территории.

Накануне в Баку завили, что в боях с Арменией погибли 50 азербайджанских военнослужащих, в том числе 8 пограничников.