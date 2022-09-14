Пашинян: Армения проводит оценку ситуации и необходимости введения военного положения

Об этом заявил Пашинян в ходе «правительственного часа» в Национальном собрании сегодня, отвечая на вопрос одного из депутатов о том, нет ли необходимости в введении в стране военного положения после совершенной Азербайджаном агрессии.

«Мы проводим оценку ситуации и необходимости принятия такого решения через Совбез и другие форматы. Пока мы не приняли такого решения, то считаем, что в таком решении нет необходимости не потому, что нет агрессии, а потому, что это очень серьезное решение, у которого есть ряд механизмов, которые имеют не только военный характер. Нужно также оценивать эффективность принятых решений, учитывая наш опыт по ряду эпизодов», - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что этот вопрос находится на повестке дня. «Обстановка оценивается несколько раз в день на предмет того, идти на это решение или нет. В соответствии с этим принимается решение. На данный момент такого решения не принято, но это не значит, что такое решение не будет принято в следующий момент в зависимости от конкретной оценки ситуации», - подчеркнул он.

Отметим, что Армения уже вводила военное положение в стране во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, причем сделала это в первый же день начала боевых действий, которые формально не затрагивали территорию Республики Армения.