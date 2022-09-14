Ситуация в Гегаркунике остается напряженной, некоторые жители ночевали в машинах

Ситуация в Гегаркуникской области остается напряженной. Как со вчерашнего дня сообщает Министерство обороны Армении, азербайджанские вооруженные силы наносят удары по армянским позициям в направлении Сотка, Артаниша.

Сегодня особенно напряженная ситуация на участке Верин Шоржа. Подходить к селу запрещено, примерно в 15 км от него установлен блокпост, и из соображений безопасности приближаться к этой территории мирным жителям не разрешено.

Даже из центра Вардениса время от времени слышны выстрелы, а с близлежащих высот поднимается дым.

Глава села Верин Шоржа в телефонном разговоре с Радио Азатутюн сказал, что артиллерийские обстрелы продолжаются, поэтому он не может подойти и ответить на вопросы.

Кстати, с сегодняшнего дня в Гегаркунике приостановлен учебный процесс, школам предоставлены дополнительные каникулы с условием, что пропущенные занятия будут восполнены в будущем.

«Снаряд упал на поле, стекла разбились. Мы оставили скот, вещи, убежали, муж даже не успел взять ни документы, ни одежду, ничего. В настоящее время мы с мужем и двумя нашими сыновьями выехали. Мира нет. Нам негде жить, поэтому мы остались здесь. [Государство] ничего не выделило, мы остались в машине», - рассказала одна из местных жительниц.