В школах Сюникской и Гегаркуникской областей объявлены дополнительные каникулы

В первый же месяц начала учебного года в Сюникской и Гегаркуникской областях прерываются занятия в школах. Такое решение приняло Министерство образования.

С полуночи 13 сентября азербайджанские вооруженные силы держат под обстрелом многие приграничные населенные пункты. Министерство предоставляет эти каникулы, учитывая вопрос безопасности.

«Я только что разговаривала с министерством, и мы решили, что во всех школах области будут объявлены дополнительные каникулы при условии, что пропущенные занятия будут восполнены в будущем», - сказала Радио Азатутюн начальник управления образования и культуры областной администрации Сюника Мари Гандалян.

По ее словам, несмотря на то, что каникулы вчера не были объявлены, однако родители и вчера не отправили детей в школы. Пока неясно, как долго продлится эта пауза.

«Мы примем решение и сообщим об этом министерству, исходя из ситуации», - сказала Гандалян.

В Сюникской области безопасных школ почти нет. В результате обострения на границе остановлен учебный процесс во всех 117 школах, где обучаются около 17 тысяч учащихся.

Часть учебных заведений Гегаркуникской области перейдет на каникулярный режим. В ведомстве предложили также в этих приграничных населенных пунктах временно приостановить работу детских садов.