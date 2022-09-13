Умер французский кинорежиссёр Жан-Люк Годар

В Швейцарии в возрасте 91 года умер кинорежиссёр Жан-Люк Годар. Об этом сообщает издание "Либерасьон" со ссылкой на родственников. Он подвергся эвтаназии.

Годар был одним из самых известных представителей "новой волны" во французском кино. Его первый фильм "На последнем дыхании" с Жан-Полем Бельмондо называют своеобразным манифестом этого направления в кинематографе в 1950-1960 годах. Всего Годар снял более ста фильмов. Среди них - "Маленький солдат", "Безумный Пьеро", "Карабинеры", "Две или три вещи, которые я знаю о ней", "Мужское — женское", "Презрение", "Альфавилль". Его последний фильм, "Образ и речь", был снят в 2018 году и тогда же представлен на Каннском кинофестивале, где получил специальный приз жюри.

Его карьера полна шедевров и недоразумений, которые ещё при жизни сделали его легендой, написала о Годаре "Либерасьон". "Все что нужно для фильма, - это пистолет и девушка, "- говорил он. Среди любимых приемов Годара была свободная манера повествования: ход сюжета мог в любой момент прерываться вставками. "В фильме должно быть начало, середина и конец, но не обязательно в этом порядке",- считал Годар. "Чтобы делать кино, достаточно снимать свободных людей,"- повторял режиссёр.



В 2011 году Годар получил премию "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.