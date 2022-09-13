«Есть позиционные изменения» - Гурген Арсенян

«Есть позиционные изменения, но я не могу предоставить никакой информации относительно географических координат», - сказал депутат правящей фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, продвинулась ли азербайджанская сторона.

Депутат сказал, что в Национальном собрании не было обсуждения об изменении позиций, мотивируя это тем, что это обсуждение входит в профессиональную сферу военных.

Арсенян подчеркнул, что власти сегодня в первую очередь стремятся к прекращению огня и возвращению подразделений Армении и Азербайджана на занимаемые позиции.

«Необходимости в объявлении военного положения на данный момент нет»

На вопрос, есть ли необходимость в объявлении военного положения и обсуждается ли этот вопрос, депутат правящей фракции ответил: «В связи с этим у нас был обзор, а не глубокая дискуссия. Мы считаем, что в данный момент нет необходимости объявлять военное положение».

Касаясь процесса обращения в международные инстанции, Арсенян сказал, что в настоящее время проходит заседание Постоянного совета ОДКБ.

«Все наши партнеры, которые проинформированы о событиях, прилагают усилия по своим каналам, чтобы эту накаленную ситуацию перевести в разговорную, вернуться в переговорную фазу», - сказал депутат правящей фракции.

Минобороны Армении после полуночи сообщило, что 13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что это ответ на «широкомасштабную провокацию подразделений Вооруженных сил Армении в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях армяно-азербайджанской границы».

Сегодня в парламенте премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что у армянской стороны как минимум 49 погибших.

В связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении правительство Армении официально обратилось к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Постоянный совет ОДКБ в связи с обращением Армении созвал заседание и уже заявил, что задействовал механизмы организации для урегулирования ситуации.

Елисейский дворец сообщил, что президент Франции собирается поднять вопрос столкновений между Арменией и Азербайджаном в Совете безопасности ООН.