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Армения

Представители Минобороны Армении представили ситуацию военным атташе иностранных посольств

Представители Министерства обороны Армении представили текущую ситуацию военным атташе иностранных посольств.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 13 сентября в административном комплексе Министерства обороны РА начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Левон Айвазян и заместитель начальника главного оперативного управления Вооруженных Сил полковник Альберт Багдадян провели встречу с военными атташе иностранных посольств, аккредитованных в Республике Армении, и «представили ситуацию, созданную в результате крупномасштабной провокации азербайджанской стороны».

«Было отмечено, что Азербайджан интенсивно использует различное артиллерийское и огнестрельное оружие крупного калибра и БПЛА против не только военной, но и гражданской инфраструктуры. У армянской стороны есть погибшие и раненые.

Подразделения ВС Армении продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи, принимая все необходимые меры для противодействия противнику.

Было подчеркнуто, что ответственность за крупномасштабную провокацию полностью несет военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

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