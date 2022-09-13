Пашинян провел телефонные беседы с рядом мировых лидеров по поводу агрессивных действий Азербайджана

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян представил подробности о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия.

Никол Пашинян назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества.

Собеседники договорились о поддержании оперативной связи.

Премьер-министр Армении также провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр Армении сообщил, что с полуночи Азербайджан начал провокационные и агрессивные военные действия против суверенной территории Республики Армения в разных направлениях границы. Никол Пашинян выразил глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и подчеркнул важность адекватной реакции со стороны международного сообщества.

Президент Макрон назвал недопустимой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость разрядки обстановки.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, премьер-министр Никол Пашинян также провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Премьер-министр представил подробности об агрессии, предпринятой Азербайджаном против суверенной территории Армении. Никол Пашинян сообщил, что в связи с происходящими действиями принято решение об официальном обращении к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН. В этом контексте премьер-министр Пашинян выразил надежду на адекватную реакцию со стороны международного сообщества.

Энтони Блинкен выразил глубокую озабоченность американской стороны в связи со сложившейся ситуацией и назвал недопустимым дальнейшую эскалацию ситуации. Он выразил готовность США приложить усилия для стабилизации ситуации.