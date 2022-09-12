Акция протеста у здания правительства. Сотрудники «Петака» требуют снести сгоревшее здание ТЦ «Сумалу»

Прошел почти месяц после взрыва в торговом центре «Сурмалу», но полуразрушенное и обуглившееся здание все еще стоит. На месте работают следователи и представители инспекционного органа, утверждают в Следственном комитете и инспекции. Именно из-за этих действий остается закрытой в одну сторону улица Христофора, напротив которой находится еще один торговый центр - «Петак».

Сотрудники «Петака» собрались сегодня у здания правительства на очередную акцию протеста. Они требуют быстро снести сгоревшее здание, чтобы можно было восстановить двустороннее движение и их клиенты могли беспрепятственно въезжать на рынок.

«Территория стала такой, что на ярмарку «Петак» никто не въезжает, то есть, все индивидуальные предприниматели, все сотрудники обречены на простой», - сказал один из собравшихся.

Никто из правительства с торговцами сегодня не встретился, им удалось лишь передать письмо на имя премьер-министра.

«Мы написали письменное обращение к премьер-министру, чтобы этот вопрос был решен», - сказал один из сотрудников «Петака».

«Петак» был закрыт 14 августа, в тот же день, когда в соседнем ТЦ «Сурмалу» произошел трагический взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек. Торговый центр был открыт спустя 10 дней только после протестов сотрудников. Торговцы ярмарки, насчитывающей около 500 павильонов, жалуются, что люди во избежание долгих объездов не заходят в их торговый центр, а у них есть кредиты и долги.

«Торговые ларьки «Сурмалу» в нескольких метрах от места взрыва открыты, а нам, находящимся более чем в 100 метрах от сгоревшего здания, наша дорога закрыта в одну сторону. Мы считаем, что ее бессмысленно закрывать. У нас есть кредиты, нам нужно платить налоги, на 80 процентов наша торговля сократилась», - сказал другой сотрудник.

МЧС направило письмо в мэрию, полицию и Инспекционный орган по градостроительной и пожарной безопасности, в котором подчеркнуло, что пострадавшие от взрыва здания восстановлению не подлежат, и предложило их демонтировать и даже взорвать.

Эта ответственность ложится на плечи собственника, который не сделал никаких комментариев после трагического взрыва и до сих пор не был допрошен. Даже во время поисково-спасательных работ журналистам не удалось его увидеть.

В мэрии, полиции и инспекционном органе утверждают, что у них нет полномочий принуждать собственника к сносу здания. Полномочия Следственного комитета также ограничены.

«У Следственного комитета нет рычагов принуждения», - подчеркнул пресс-секретарь СК Вардан Тадевосян.

Торговцы не верят этим объяснениям.

В Следственном комитете Радио Азатутюн сообщили, что дорога перед торговым центром «Петак» будет открыта в обоих направлениях максимум через неделю, когда следователи закончат работу на месте происшествия. А в инспекционном органе сказали, что еще в прошлом году в ТЦ «Петак» были обнаружены нарушения, а после трагического взрыва в «Сурмалу» при повторной проверке выяснилось, что они полностью не были устранены.

Однако директор торгового центра Масис Даниелян сообщил Радио Азатутюн следующее: «Были некоторые нарушения, о чем мы отправили им ответное письмо, они приехали, посмотрели. Можно сказать, что 90 процентов нарушений устранено, а остальные на стадии устранения».

Инспекционный орган, обнаруживший множество нарушений в ТЦ «Сурмалу», но не проследивший за их устранением, в ближайшее время примет решение относительно дальнейшей деятельности «Петака».